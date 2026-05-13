'마테우스 복귀' 안양vs'박세진-이건희 출격' 김천, 승리 기회 놓칠 수 없다...선발 명단 발표[현장라인업]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]이제는 분위기 반등이 필요한 두 팀, 승리로서 반등을 다짐하는 FC안양과 김천상무가 충돌한다.

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안양과 김천은 13일 안양종합운동장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드 경기를 앞두고 있다.

승점 3점으로 분위기를 바꿔야 하는 두 팀이다. 안양은 최근 3경기 승리가 없다. 2무1패, 그중 선두권에 자리한 서울과 전북과 무승부를 거뒀다는 점을 고려하면 부진한 성과라고 보기는 어렵다. 그럼에도 승리를 통해 다시 순위를 끌어올려야 하는 시점임은 분명하다. 월드컵 브레이크를 앞두고 단 2경기를 앞준 시점, 목표하는 6강 진입을 위해선 최대한 많은 승점을 쌓고 여름 방학을 맞이해야 한다.

김천도 상황은 크게 다르지 않다. 김천은 최근 2경기 연패의 늪에 빠졌다. 부천과 서울을 연거푸 잡아낸 기세가 꺾인 점이 가장 아쉽다. 득점이 막히며 경기를 어렵게 풀어가는 상황, 안양전 이후 전북과 경기가 이어지기에 월드컵 휴식기 이전 유일한 반전 기회가 될 수도 있다.

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안양은 부상 공백을 극복하는 것이 과제다. 토마스와 유키치, 김보경에 직전 전북전에서 이창용과 김동진까지 부상을 당하며 선수단 핵심 전력 공백이 크다. 유병훈 안양 감독은 이가 없으면 잇몸으로라도 씹겠다는 각오다. 불평보다 최선을 찾는 것에 집중했다. 지난 전북전에서는 공격수들의 연이은 이탈로 센터백 자원들을 투입해 공격적으로 기용하며 높이를 활용한 변수를 찾기도 했다. 전술의 변칙성은 안양의 꾸준한 강점이었다. 마테우스가 퇴장 징계를 마치고 돌아오는 점도 안양에는 긍정적인 요소다.

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김천은 빡빡한 일정 속에서 공격의 실마리와 수비 밸런스를 찾는 것이 관건이다. 공격진이 반등하는 듯 보였으나, 최근 2경기에서 다시 1골에 그치며 아쉬운 모습을 보였다. 고재현과 이건희의 활약이 주효할 수밖에 없다. 수비의 경우 실점 억제력이 부족하다. 13경기 18실점. 최하위 광주를 제외하면 가장 많은 실점을 허용했다. 해결책이 가장 시급한 부분이다.

유병훈 안양 감독은 4-3-3 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 아일톤 김운 최건주, 중원은 마테우스 김정현 한가람이 자리했다. 수비라인은 이?의 김영찬 권경원 강지훈이 구성한다. 골문은 김다솔이 지킨다.

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주승진 김천 감독은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 이건희와 박세진, 중원은 윤재석 김주천 임덕근 이수빈이 나선다. 포백은 홍시후 변준수 이진욱 박진성이 구축한다. 골키퍼 장갑은 백종범이 낀다.

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안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com