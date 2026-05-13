김형근 선방쇼에 혀 내두른 정정용 감독 "선방 아니었더라면 득점할 수 있었을텐데..."[현장 기자회견]

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[부천=스포츠조선 박찬준 기자]"형근이 선방 아니었으면 득점했을텐데…."

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정정용 전북 현대 감독의 아쉬움이었다. 전북이 또 다시 부천 징크스를 넘지 못했다. 전북은 13일 부천종합운동장에서 열린 부천과의 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드에서 0대0으로 비겼다. 전반 2분만에 바사니가 퇴장을 당하는 기회를 잡았음에도, 전북은 부천 징크스를 깨지 못하고, 5경기 무패를 이어가는데 만족해야 했다.

경기 후 기자회견에 나선 정 감독은 "기회가 왔음에도 그 기회를 잡지 못했다. 팬들께 죄송하다. 꼭 잡았어야 하는 경기다. 나도, 선수들도 생각하는 시간을 가져야 할 것 같다. 이런 경기가 또 다시 나오면 승리로 마무리할 수 있도록 준비 잘하겠다"고 했다.

이어 "이른 시간에 퇴장 나왔다. 우리가 생각 못한 플랜이다. 상대를 끌어내려 했는데 상대가 숫자가 부족함에도 잘 안됐다. 중간에 수정 보완 작업을 진행했다. 전반 후반부터는 형태를 잡았다. 전반 끝나고 상황이 녹록치 않을때 투톱을 생각했다"고 했다.

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전북은 소나기 슈팅을 때렸지만, 모조리 김형근 골키퍼의 선방에 막혔다. 정 감독은 "형근이는 같이 했던 적이 있다. 잘하는 선수고, 그 선방이 아니었으면 득점을 할 수 있었다. 부천에 필요한 선수 같다"고 했다.

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후반 시작과 함께 강상윤을 빼고 김승섭을 넣은 것은 "상대를 교란하기 위해서는 안으로 들어가는 부분이 필요하다고 생각했다. 측면에 크로스 상황을 만들기 위해 승섭이를 넣었다. 에너지 레벨이 높은 선수기 때문에 그런 측면에서 교체를 했다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com