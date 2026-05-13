'지역 속으로' 충북청주FC, 충북대학교 총동문회와 MOU 체결

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주FC(대표이사 김현주)가 13일 오전 10시 충북청주FC 대회의실에서 충북대학교 총동문회와 지역사회 상생 발전 및 스포츠 문화 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

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이날 협약식에는 김현주 충북청주FC 대표이사를 비롯한 구단 관계자와 김진극 충북대학교 총동문회 회장을 비롯한 관계자들이 참석해 지역 스포츠 발전과 도민 스포츠 향유권 확대를 위한 협력 방안을 논의했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 긍정적 이미지 창출을 위한 홍보 및 마케팅 상호 협력, 충북청주FC의 지속적인 발전을 위한 적극 협력, 충북대학교 동문 대상 충북청주FC 홈경기 입장 혜택 제공, 지역사회 공헌 및 상생 발전을 위한 협력 등을 추진하기로 했다.

특히 충북대학교 동문들은 충북청주FC 홈경기를 보다 가까이에서 즐길 수 있는 입장 혜택을 제공받게 되며, 양 기관은 이를 기반으로 지역 스포츠 문화 확산과 프로축구 저변 확대를 위해 다양한 협력 사업을 이어갈 계획이다.

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김현주 충북청주FC 대표이사는 "충북대학교 총동문회와의 협약을 통해 지역사회와 더욱 긴밀히 협력할 수 있는 기반이 마련되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "충북청주FC가 지역을 대표하는 프로스포츠 구단으로 자리매김하고, 더 많은 도민들이 스포츠를 가까이에서 즐길 수 있도록 다양한 협력과 상생 활동을 이어가겠다"고 말했다.

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김진극 충북대학교 총동문회 회장은 "충북은 타 지역에 비해 스포츠 인프라가 다소 부족한 현실"이라며 "도민들이 보다 좋은 환경에서 스포츠를 향유하고 지역 축구가 더욱 발전할 수 있도록 충북대학교 총동문회가 앞장서겠다"고 말했다. 이어 "충북청주FC가 지역의 대표 구단으로 더욱 성장할 수 있도록 적극 협력하겠으며, 장기적으로는 축구전용구장과 같은 스포츠 인프라 확충에 대한 공감대 형성에도 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com