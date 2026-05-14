'북중미행 눈 앞' MF 김진규 "4년 전보다 기대되는 것 사실, 최선 다했기에 아쉬움 없어"[인터뷰]

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[부천=스포츠조선 박찬준 기자]"4년 전 보다는 많은 기대가 되는게 사실이에요."

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생애 첫 월드컵을 눈 앞에 둔 김진규(29·전북)의 미소였다. 김진규는 2026년 북중미월드컵 최종 엔트리 승선이 유력하다. 전북에서 최고의 활약을 펼치며 대표팀 중원의 한 자리를 꿰찬 그는 홍명보 감독의 두터운 신임을 받고 있다. 모든 축구선수들의 꿈인 월드컵 출전을 거의 손에 쥔, 그 역시 기대감이 컸다. 13일 부천종합운동장에서 열린 부천과의 경기(0대0 무) 후 만난 김진규는 "4년 전 보다는 보다는 많은 기대가 되는 것이 사실이다. 이제 엔트리 발표 전 마지막 경기는 했고, 기다리는 것만 남았는데 정말 시간이 안 갈 것 같다"고 웃었다.

최종엔트리는 16일 오후 4시에 발표한다. 김진규는 "아들과 놀아줄 시간과 겹친다. 여유 있게 영상을 보게 될지, 아니면 아들이 놀자고 괴롭힐지는 모르겠는데 어떻게 든 직접 확인하겠다"고 했다. 떨어지는 낙엽도 조심해야 하지만, 김진규는 개의치 않았다. 그는 "주변에서 조심하라고 하는데, 그런거 신경쓰다보면 오히려 더 다치더라. 항상 해왔던데로 했다. 또 막상 경기에 들어가면 조심하겠다는 생각도 안드는 것 같다"고 했다. 오랜 기간 그를 괴롭힌 발목 상태도 나쁘지 않다. 김진규는 "팀에서 관리를 잘해서 많이 좋아진 상태다. 큰 문제는 없다"고 했다.

파울루 벤투 감독 시절 처음으로 A대표팀에 승선했던 김진규는 몇차례 기회를 받았지만, 아쉽게 2022년 카타르월드컵에 가지는 못했다. 이후 홍명보 감독이 지휘봉을 잡은 후 다시 한번 대표팀과 연결됐다. 지난해 6월 북중미월드컵 아시아 3차 예선 9, 10차전을 앞두고 3년만에 대표팀에 발탁된 김진규는 좋은 모습을 보이며 홍 감독의 눈도장을 찍었고, 이어진 동아시안컵과 평가전에 모두 나섰다. 특히 최근에는 황인범(페예노르트)의 부상을 틈 타 주전 자리도 꿰찼다.

인터뷰하는 김진규 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 김진규가 26일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스 MK돈스 훈련장에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. 2026.3.27 jjaeck9@yna.co.kr(끝)

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월드컵을 향한 김진규만의 긴 여정, 그는 후회나 아쉬움은 없다고 했다. 김진규는 "작년부터 대표팀에서 할 수 있는 최선을 다했다. 내 능력 안에서 할 수 있는 모든 힘을 짜내서 뛰었다. 그래서인지 매 소집이 끝나고 '아쉽다' 이런 기분이 든 적은 없다"고 했다. 황인범의 몸상태가 좋지 않아, 김진규가 주전으로 나설 수 있다는 이야기까지 나오고 있다. 김진규는 "황인범이 없어서 나에게 많은 시간이 주어졌다고 생각한다. 완벽히 대체하지는 못했지만, 그래도 주어진 역할 안에서는 최선을 다했다. 황인범은 대표팀에서 대체 불가 선수라 생각하기 때문에, 빨리, 잘 복귀했으면 좋겠다. 개인적으로는 대표팀이 부상자 없이 최상의 전력으로 월드컵을 치렀으면 하는 바람이 있다"고 했다.

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전북에서는 김진규 외에 송범근의 대표팀 합류가 유력하다. 여기에 조위제 이승우 등도 거론되고 있다. 김진규는 "이승우는 월드컵에 다녀온 경험이 있어서 인지 여유가 있다. 조위제도 첫 해부터 좋은 모습을 보여서 많은 기대를 하고 있는 것 같다. 꼭 같이 갔으면 좋겠다"고 했다. 그에게 마지막으로 '막상 호명이 되면 어떤 기분이 들 것 같나'고 물었다. 김진규는 "월드컵은 축구를 하는 모든 사람들이 한번이라도 나가고 싶어하는 무대 아닌가. 나 역시 월드컵을 목표로 축구를 시작했다. 그래서 정말 축구하길 잘했다 하는 생각이 들 것 같다"고 미소지었다.

부천=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com