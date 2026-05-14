도스 산토스 나가! '손톱' 나선 손흥민, 또 다시 침묵...'3연패' LA FC, '정상빈 기점' 세인트루이스에 1-2 패 '창단 첫 패배 불명예'[MLS 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]LA FC가 또 다시 패했다. 손흥민도 침묵했다.

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LA FC는 14일(한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스 시티 SC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 13라운드에서 1대2로 패했다. 지난 라운드에 휴스턴이 1대4로 패했던 LA FC는 이날도 무너지며 연패에 빠졌다. 북중미카리브해연맹 챔피언스컵 톨루카와의 4강 2차전 패배까지 포함하면 3연패다. LA FC는 세인트루이스에 창단 첫 패배를 당하는 불명예를 안았다.

마르크 도스 산토스 LA FC 감독은 손흥민을 다시 최전방에 기용했다. 손흥민은 4-3-3 포메이션의 중앙 공격수로 나섰다. 부앙가와 타일러 보이드가 좌우에 섰다. 허리진에는 티모시 틸먼, 마르코 델가도, 마티유 초이니에르가 포진했다. 포백은 에디 세구라-은코시 타파리-애런 롱-라이언 라포소가 꾸렸다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 꼈다.

세인트루이스의 요안 다메 감독은 3-4-3 포메이션으로 맞불을 놓았다. 로만 뷔르키가 골키퍼 장갑을 꼈으며, 단테 폴바라-티모 바움가르틀-루카스 맥노튼이 백스리를 형성했다. 미드필더진에는 토마스 토틀란-다니엘 에델만-에두아르트 뢰벤-하지엘 오로스코가 배치됐고, 마르첼 하르텔-세르히오 코르도바-정상빈이 전방에서 화력을 담당했다. 정상빈이 나서며 코리안 더비가 성사됐다.

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전반 2분 세인트루이스가 포문을 열었다. 뢰벤이 먼거리서 중거리 슈팅을 때렸다. 빗나갔다. 4분 세인트루이스가 선제골을 넣었다. 정상빈이 기점이 됐다. 빠른 발로 오른쪽을 파고 든 후 중앙으로 내줬다. 세인트루이스가 멋진 콤비네이션으로 박스 안에 침투했고, 오른쪽에서 뢰벤이 컷백을 시도했다. 토마스 토틀랜드가 침착하게 밀어넣으며 득점에 성공했다.

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LA FC는 무기력한 공격을 이어갔다. 세인트루이스는 강한 압박으로 LA FC의 빌드업을 방해했다. 18분 쇼이니에르가 박스 밖에서 오른발 슈팅을 시도했지만 상대 수비의 블록에 막혔다. 세인트루이스가 22분 좋은 기회를 만들었다. 헤르텔의 오른발 슈팅이 살짝 빗나갔다.

34분 세인트루이스의 에델만이 왼발 중거리 슈팅을 때렸다. 빗나갔다. LA FC가 36분 보이드가 모처럼 좋은 슈팅을 때렸지만, 상대 수비에 막혔다.

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44분 손흥민에게 모처럼 좋은 기회가 주어졌다. 왼발 감아차기 슈팅을 시도했지만, 수비를 맞고 나왔다. 손흥민이 또 한번 오른발 슈팅을 시도했지만, 이번에도 수비에 걸렸다. LA FC의 공세가 이어졌다. 부앙가가 왼쪽을 무너뜨리고 올린 땅볼 크로스가 라포소에게 연결됐다. 아쉽게도 슈팅은 골대를 넘어갔다.

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48분에는 손흥민이 날카로운 프리킥을 올렸다. 타파리가 뛰어들며 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다. 결국 전반은 0-0으로 끝이 났다.

후반 시작과 함께 정상빈이 교체아웃됐다. 사이먼 베처가 대신 투입됐다. 후반 8분 부앙가가 왼쪽을 무너뜨리며 중앙으로 볼을 보냈다. 공격에 가담한 라포소의 슈팅은 수비를 맞고 나왔다. 이어진 상황에서 세구라의 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 10분에는 부앙가가 오른발 슈팅을 때렸지만, 이번에도 수비에 걸렸다.

세인트루이스가 반격했다. 18분 산토스와 베처가 결정적인 기회를 놓쳤다. 하지만 19분 기어코 득점에 성공했다. 오른쪽에서 올라온 크로스를 요리스 골키퍼가 제대로 걷어내지 못했다. LA FC 수비를 맞고 흘렀고 뛰어들던 산토스가 침착하게 마무리했다. 2-0으로 달아났다.

세인트루이스의 공세가 계속됐다. 23분 베처가 좋은 위치에서 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다. 25분 LA FC가 변화를 줬다. 보이드를 빼고 다비드 마르티네스를 넣었다. 2분 만에 마르티네스가 만회골을 넣었다. 타파리의 절묘한 롱패스가 뒷공간을 파고들던 마르티네스에게 향했다. 마르티네스는 골키퍼가 나온 것을 보고 침착하게 머리를 넘겨 득점에 성공했다.

LA FC가 기세를 탔다. 29분 세구라, 부앙가가 연속해서 슈팅을 날렸다. 모두 수비에 막혔다. 32분 LA FC가 승부수를 띄웠다. 틸먼, 초이니에르, 세구라를 빼고 네이선 오르다즈, 스테픈 유스타키오, 제이콥 샤펠버그를 넣었다. 수비를 빼고 공격을 강화했다.

36분 LA FC가 결정적인 기회를 잡았다. 손흥민의 코너킥을 마르티네스가 헤더로 연결했다. 뷔르키 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다. LA FC는 40분 라포소 대신 라이언 홀링스헤드까지 투입했다.

LA FC는 남은 시간 총공세에 나섰지만, 공격은 무뎠다. 결국 경기는 세인트루이스의 승리로 마무리됐다.