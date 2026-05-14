Advertisement
광고 닫기

[U-17 아시안컵]韓 아우들 쾌거, U-17 월드컵 4회 연속 진출…예멘과 0-0 무, 조 2위 8강행

입력

[U-17 아시안컵]韓 아우들 쾌거, U-17 월드컵 4회 연속 진출…예멘과 0-0 무, 조 2위 8강행
[U-17 아시안컵]韓 아우들 쾌거, U-17 월드컵 4회 연속 진출…예멘과 0-0 무, 조 2위 8강행

[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구가 4회 연속 U-17 월드컵 본선 진출에 골인했다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 U-17 축구대표팀은 14일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹압둘라스포츠시티에서 열린 예멘과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵 조별리그 C조 3차전에서 득점없이 0대0으로 비겼다. 앞서 아랍에미리트(UAE)와 1대1로 비기고, 베트남을 4대1로 대파한 대한민국은 1승2무 승점 5점을 기록하며 베트남(승점 6)에 이어 조 2위로 8강에 진출했다. 16개팀이 참가하는 U-17 아시안컵은 4개조 상위 1, 2위 8개팀이 8강에 오르고, 상위 8개팀엔 오는 11월 카타르에서 열리는 U-17 월드컵 출전권이 주어진다.

대한민국은 1987년, 2003년, 2007년, 2009년, 2015년, 2019년, 2023년, 2025년에 이어 통산 9번째, 최근 4회 연속 월드컵 티켓을 거머쥐었다.

[U-17 아시안컵]韓 아우들 쾌거, U-17 월드컵 4회 연속 진출…예멘과 0-0 무, 조 2위 8강행

월드컵 진출이라는 '1차 목표'를 통과한 대표팀은 '2차 목표'인 우승을 향해 전진한다. 한국은 1986년, 2002년 두 차례 우승을 차지했다. 이번에 우승하면 24년만이다.

김현준호는 오는 17일 D조 1위 우즈베키스탄과 준결승 진출권을 다툰다. 이날 승리하면 일본-타지키스탄 승자와 준결승에서 격돌한다. 중국-사우디아라비아, 베트남-호주도 8강에서 준결승을 다툴 예정이다.

대표팀은 남이안(울산)을 세웠고 2선에 안주완(서울이랜드)-문지환(서울)-박경훈(수원삼성)을 배치했다. 중원에는 정하원(서울)과 한승민(전북현대)을 포진시켰고, 최재혁(강원)-최민준(포항)-성민수(포항)-남궁준(부천)을 포백 수비라인으로 구성했다. 골문은 장준영(포항)이 지켰다.


윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement