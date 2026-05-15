[공식발표]'인생 선방쇼!' 부천FC 김형근, K리그1 14라운드 MVP 영광

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]김형근(부천FC)이 14라운드 MVP 영광을 안았다.

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한국프로축구연맹은 김형근을 '하나은행 K리그1 2026' 14라운드 MVP로 선정했다. 김형근은 13일 부천종합운동장에서 열린 전북 현대와의 홈경기에서 수차례 결정적인 선방을 펼쳤다. 이날 부천은 전반 2분 바사니의 퇴장으로 수적 열세에 놓였고, 상대 전북은 수적 우위를 바탕으로 유효 슈팅 10개를 시도하며 부천을 강하게 몰아붙였다. 하지만 김형근은 모든 슈팅을 막아냈다. 경기는 0대0으로 막을 내렸고, 부천은 귀중한 승점 1점을 지켰다.

프로축구연맹은 14라운드 베스트11도 발표했다. 최고의 최전방 공격수에는 김대원(강원FC), 후이즈(FC서울), 이동경(울산 HD)이 이름을 올렸다. 중원에는 어정원(포항 스틸러스), 보야니치, 트로야크(이상 울산), 모재현(강원)이 뽑혔다. 수비진에는 이기혁(강원), 패트릭(부천), 전민광(포항)이 꼽혔다. 최고의 골키퍼는 김형근이었다.

K리그1 14라운드 베스트 매치는 13일 울산문수축구경기장에서 열린 울산과 제주 SK의 경기였다. 이날 울산은 전반 17분 이동경의 선제골과 전반 32분 트로야크의 추가골로 앞서갔다. 제주는 후반 43분 네게바의 득점으로 추격했다. 그러나 이후 추가 득점 없이 경기는 울산의 2대1 승리로 끝났다. 울산은 이날 승리로 시즌 두 번째 3연승을 달렸다.

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K리그1 14라운드 베스트 팀은 강원이 선정됐다. 강원은 12일 강릉하이원아레나에서 열린 대전하나시티즌과의 경기에서 2대0 무실점 승리를 거뒀다. 강원은 후반 42분 아부달라, 1분 뒤 김대원이 연속골을 넣어 강원이 단숨에 2대0을 만들었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com