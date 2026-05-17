[현장인터뷰] '패배 위기→극장 무승부' 전경준 감독 질책 "준비한 플레이 되지 않았다"

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[성남=스포츠조선 김대식 기자]전경준 성남FC 감독은 경기 내용에 불만족했다.

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성남은 17일 탄천종합운동장에서 열린 경남과의 '하나은행 K리그2 2026' 12라운드 경기에서 1대1로 무승부를 거뒀다. 승점 1점에 그친 성남은 9위에 만족해야 했다.

극적인 무승부였다. 후반 추가시간 6분, 경남의 마지막 코너킥에서 성남은 실점했다. 페널티박스 안에서 집중력이 흔들리면서 최정원에게 실점했다. 그러나 성남은 포기하지 않았다. 경기 마지막 공격에서 박병규의 극장 동점골로 승부를 원점으로 만들고 마무리했다.

전 감독은 "힘든 경기였다. 패배 직전까지 갔었다. 경기 내용이 준비했던 것들이 되지 않았다. 보완이 필요하다"고 평가했다.

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전 감독은 "상대 압박을 풀어냈을 때가 아쉬웠다. 뒤쪽으로 들어가는 볼의 정확성이 떨어졌다. 투톱을 그래서 넣었는데"라며 아쉬워했다. "패스가 정확해 상대를 어렵게 했으면 라인을 내리게 만들었을 것이다. 득점을 연결할 수 있는 상황을 보완하겠다"고 설명했다.

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박병규의 데뷔골이 터진 건 긍정적이다. "개인 훈련, 팀 훈련 열심히 한다"며 칭찬하면서도 선수단 전원을 향해 "출전 시키는 입장에서 보면 노력을 해줬으면 한다. 어린 선수들이 들어와서 열심히 하고 있다. 더딜 수도 있는데 더 열심히 해줬으면 한다"고 했다.

부상자가 여전히 많은 성남이다. "안젤로티는 피지컬 파트에서 시작한 지 3일 정도 됐다. 유주안도 내측 인대에 문제가 생겨서 조금 시간이 필요하다. 이준상도 같은 상황"이라고 설명했다. 성남=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com