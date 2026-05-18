'첼시에 안 지면 1부 생존' 17위 토트넘 강등 탈출 보인다, 18위 웨스트햄 또 패배로 승점차 2점 유지..오는 수요일 첼시전에 달렸다

웨스트햄 사령탑 누누 산토스 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]웨스트햄이 또 졌다. 이제 토트넘이 1부에 잔류하기 위해선 1승이면 충분하다.

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웨스트햄이 18일(이하 한국시각) 영국 뉴캐슬 세인트 제임스파크에서 벌어진 뉴캐슬 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 37라운드 원정 경기서 1대3으로 완패했다. 볼테마데에게 선제골, 오술라에게 멀티골을 내준 웨스트햄은 카스테야노스가 한골을 만회하는데 그쳐 고개를 숙였다. 최근 리그 3경기 연속 패배를 당한 웨스트햄은 승점 36점에서 제자리 걸음, 리그 18위에 머물렀다. 이제 웨스트햄은 리그 마지막 한 경기만을 남겨두고 있다.

무너진 웨스트햄 선수들 로이터

반면 토트넘은 리그 두 경기가 남은 상황에서 승점 38점으로 리그 17위다. 토트넘의 37라운드는 20일 오전 4시15분 열리는 첼시 원정 경기다. 만약 토트넘이 이번 첼시 원정에서 승리할 경우 승점차가 5점으로 벌어지면서 1부 잔류를 확정하게 된다. 토트넘이 비기기만 해도 승점차가 3점으로 벌어지고 또 토트넘이 골득실차에서 현재 13골로 크게 앞서 있어 1부 생존이 유력해진다. 질 경우는 마지막 라운드 결과까지 지켜봐야 한다. 토트넘의 마지막 상대는 에버턴이고, 웨스트햄은 리즈와 대결한다.

득점한 오술라 AFP

웨스트햄 주장 제로드 보웬은 뉴캐슬에 패한 후 BBC와의 인터뷰에서 "우리는 작은 실 한 가닥에 매달려 버티고 있지만, 어쨌든 여전히 버티고 있다"라며 "우리는 화요일에 (토트넘의)결과가 어떻게 되는지 봐야 한다. 그때 우리가 강등될 가능성이 있으며, 우리는 그것을 숨길 수 없다. 우리가 할 수 있는 유일한 일은 무슨 일이 일어나는지 기다려보는 것뿐이다"고 말했다. 또 그는 "나는 그 경기를 시청할 것이다. 우리는 다른 팀에 의존하는 상황을 결코 원하지 않지만, 우리가 우리를 이런 처지에 몰아넣었다. 우리가 이 난장판을 만들었기 때문에, 우리가 상황을 지켜보고 어떤 일이 일어나든 받아들일 만큼 대범해져야 한다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com