"골 세리머니도 못하잖아" 맨유 핸드볼 오심, 이제 법을 바꿔야 '분노' 폭발…찜찜한 승리, 규정 회의 소집 요청

사진캡처=중계화면

EPA 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 핸드볼 오심에 들끓고 있다.

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맨유는 17일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 37라운드에서 3대2로 승리했다. 전반 루크 쇼의 선제골로 리드를 잡은 맨유는 후반 8분 모라토에게 동점골을 허용했다.

2분 뒤 마테우스 쿠냐의 골이 터지며 다시 앞서나간 맨유는 후반 31분 브라이언 음뵈모가 쐐기골을 작렬시켰다. 노팅엄은 후반 33분 모건 깁스-화이트가 만회골을 터트렸지만 승부를 원점으로 돌리는 데는 실패했다. 승점 68점을 기록한 맨유는 남은 1경기 결과와 상관없이 3위를 확정지었다.

그러나 쿠냐의 두 번째 골이 논란에 휩싸였다. 그의 득점에 앞서 음뵈모의 핸드볼 파울 상황이 있었다. 음뵈모는 크로스를 받는 과정에서 볼이 팔에 맞았다. 이어 슈팅한 볼이 수비수 맞고 쿠냐의 발끝에 떨어졌다. 쿠냐는 오른발로 골네트를 갈랐다.

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그러나 노팅엄이 핸드볼 파울을 제기하면서 쿠냐는 골 세리머니도 제대로 하지 못했다. VAR(비디오판독) 주심은 핸드볼을 주장했지만, 주심의 판단은 달랐다. 온필드리뷰 끝에 골을 선언했다.

사진캡처=더선

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마크 할시 전 EPL 심판은 직격탄을 날렸다. 그는 '더선'을 통해 "쿠냐의 논란이 된 골은 무효 처리됐어야 했다. 음뵈모는 분명히 팔로 공을 컨트롤했고, 그 동작이 쿠냐가 골망을 흔드는 데 도움이 됐다"며 "맨유 선수들은 쿠냐가 골망을 흔들었을 때 세리머니조차 하지 않았는데, 이것이 모든 것을 말해준다"고 꼬집었다.

맨유 레전드 게리 네빌도 "모든 면에서 정말 충격적이다. 말도 안 된다. VAR은 아주 명확하게 판정했다. 골을 무효 처리해야 한다고 했다. VAR이 3분 동안 살펴보고, 주심이 또 1분 동안 들여다봤다. 완전히 엉망진창이다"고 분노했다.

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비토르 페레이라 노팅엄 감독은 반발했다. 핸드볼 반칙에 대한 논의를 위해 프리미어리그 회의를 소집해야 한다고 촉구했다.

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그는 "아이패드로 영상을 확인하며 최대한 침착하게 상황을 지켜봤지만, 결국에는 언제 핸드볼 파울인지, 언제 블록인지, 언제 페널티 박스 안에서의 블록인지 명확히 구분하기 위한 회의가 필요하다고 생각한다"며 "현재로서는 무엇이 가능한지, 불가능한지 알 수 없고, 결정들을 이해하지 못하는 경우가 많다"고 불만을 토해냈다.

영국의 'BBC'는 '핸드볼 관련 또 다른 '혼란' 사태 - 이제 법을 바꿔야 할 때인가'라고 강한 의문을 제기했다. EPL 출신 선수, 전직 심판들은 이구동성 명백한 핸드볼이라고 지적했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com