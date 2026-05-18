홍명보호는 조용한데..."믿을 수 없다" 日 초대형 논란 "이 선수 왜 안 뽑아? 이제 일본전 승리, 식은 죽 먹기"

사진=일본축구협회

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 국가대표팀 선발을 두고 해외에서도 논란이 커지고 있다.

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일본축구협회는 15일 공식 채널을 통해 월드컵 최종 명단을 발표했다. 모리야스 하지메 일본 감독이 기자회견을 통해 직접 26명의 이름을 전부 발표했다.

네덜란드 에레디비시에서 맹활약하고 있는 사노 코다이(NEC 네이메헌)가 월드컵에 승선하지 못했다. 코다이가 뛸 수 있는 중앙 미드필더 자리에는 엔도 와타루(리버풀), 카마다 다이치(크리스탈 팰리스), 타나카 아오(리즈 유나이티드), 사노 카이슈(마인츠)가 선택을 받았다.

이를 두고 일본 매체 'Qoly'는 '미드필더 코다이는 아쉬운 낙선의 고배를 마셨다. 그는 네덜란드 1부 리그 네이메헌에서 활약 중인 22세의 미드필더다. 파지아노 오카야마에서 프로 무대에 데뷔한 뒤, 19세의 어린 나이에 가능성을 인정받아 네이메헌으로 이적했다'고 보도했다.

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이어 '코다이는 지난해 6월 A대표팀에 데뷔했다. 사실상 최종 테스트 무대로 여겨졌던 올해 3월 스코틀랜드전에서 선발 기회를 잡았으나 전반전만 소화한 채 교체되었고, 본인 역시 제대로 플레이하지 못했다며 아쉬움을 토로한 바 있다. 그의 형인 카이슈는 월드컵 명단에 이름을 올렸지만, 끝내 형제 동반 발탁은 이뤄지지 못했다'고 덧붙였다.

AP연합뉴스

해당 매체는 네덜란드에서 나온 반응을 주목했다. 네덜란드 유력 매체인 더 텔레그라프의 발렌타인 드리에센 기자는 팟캐스트에 출연해 코다이를 선택하지 않은 일본의 선택을 이해하지 못한다고 밝혔다.

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드리에센 기자는 "네덜란드 대표팀의 조별리그 첫 경기인 일본전은 이제 식은 죽 먹기가 됐다. 코다이를 소집하지 않은 결정은 도저히 이해할 수 없다. 토미야스 타케히로는 15분도 제대로 뛸 수 없는 상태인데도 소집되었다"며 격한 반응을 보였다. 이어 "반면 코다이는 네이메헌의 핵심 스타 플레이어 중 한 명이다. 그런 선수가 뽑히지 않았다니 믿을 수 없다. 말도 안 되는 일"이라고 덧붙였다.

토미야스의 선발은 모리야스 하지메 일본 감독의 선택이다. 토미야스는 아스널에서 잦은 부상으로 방출된 후 아약스와 단기 계약을 체결했다. 1년 만에 돌아온 후 아약스에서 후반기 동안 겨우 7경기 205분 출전에 그친 상태다. 월드컵에서도 토미야스가 90분 풀타임을 제대로 뛸 수 있을지는 일본 팬들도 의심스러운 상황.

EPA연합뉴스

그에 비해 같은 포지션은 아니지만 코다이는 활용법이 굉장히 많은 선수며 철강왕이다. Qoly는 '코다이는 리그 33경기에 모두 선발 출전해 풀타임을 소화하며 총 2970분을 뛰었다. 필드 플레이어로서 전 경기 풀타임 출전을 기록 중인 선수는 리그 전체를 통틀어도 그가 유일하다'고 분석했다.

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일본은 나가토모 유토의 선발을 두고도 팬들의 반응이 엇갈리는 중이다. 일본은 현재 3선 자원이 부실하다는 평가를 받는 중인데, 굳이 윙백으로도 활용가치가 떨어지는 나가토모가 필요하지 않았다는 지적이다.

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한편 홍명보호는 최종 명단을 두고 전혀 논란이 없는 상태다. 이기혁의 깜짝 발탁도 모두가 수긍하고 있다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com