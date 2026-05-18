이강인이 올리고, 레반도프스키가 꽂는다! AT마드리드 이적설 점화…PSG 스왑딜로 '꿈의 조합' 이룰까

로베르토 레반도프스키. 사진=포프

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 로베르토 레반도프스키와 함께 뛰는 모습을 볼 수 있을까. 아틀레티코 마드리드가 레반도프스키 영입을 노린다.

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스페인 피차헤스는 18일(한국시각) '아틀레티코는 바르셀로나를 떠나는 레반도프스키를 이번 여름 이적시장 자유계약(FA)으로 영입을 시도하고 있다'고 보도했다.

아틀레티코는 레반도프스키의 결별 소식을 접한 뒤 빠르게 움직였다. 레반도프스키는 다음 시즌 더 이상 바르셀로나에 남지 않는다. FA 신분으로 이적시장에 나오게 되면 여러 유럽구단들이 그를 노릴 것으로 예상된다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 레반도프스키의 적지않은 나이에도 불구하고, 이 영입이 팀의 득점력 향상에 기여하고 선수단의 경험치를 올릴 것으로 판다하고 있다.

로이터연합뉴스

레반도프스키는 이적료 없이 차기 행선지를 자유롭게 협상할 수 있게 됐다. 아틀레티코 입장에서는 이 점이 매력적이다. 이적료 없이 레반도프스키의 연봉만 감당하면된다.

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매체는 '시메오네 감독은 더 좋은 결정력과 박스 안 존재감, 그리고 경기를 해결할 수 있는 스트라이커를 원하고 있다'며 '레반도프스키는 더 이상 유럽에서 가장 폭발적인 공격수는 아니지만, 골 감각과 박스 안 움직임, 볼을 지켜내는 능력, 경험 등 시메오네가 중요하게 여기는 요소들을 갖고 있다'고 설명했다.

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물론 레반도프스키가 아틀레티코의 장기적인 플랜에 있을 가능성은 적다. 그는 바르셀로나에서 보낸 마지막 시즌에서도 체력 저하 조짐을 보였다. 혼자 공격을 책임지기는 어렵지만, 아틀레티코는 그를 공격진 경쟁력을 즉시 끌어올릴 수 있는 단기 해법으로 보고 있다.

이강인. AFP연합뉴스

아틀레티코는 한국 국가대표 미드필더 이강인도 함께 노리고 있다. 최근 파리생제르망(PSG)이 아틀레티코의 훌리안 알바레스 영입에 관심이 있다는 이야기가 나왔다. 아틀레티코는 PSG의 이강인 영입에 관심이 있는 만큼 두 선수의 스왑딜이 이뤄질 가능성도 배제할 수 없다. 이렇게 되면 이강인과 레반도프스키가 아틀레티코에서 함께 뛰는 그림도 그릴 수 있다. 측면 지역에서 좋은 크로스를 뿌릴 수 있는 이강인인 만큼 제공권과 골 결정력이 특출난 레반도프스키와 좋은 호흡을 보일 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com