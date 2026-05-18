'홍명보호 핵심' 오현규 월드컵 직전 날벼락 위기...3연속 감독 교체 가능성 "확률 50-50"

사진=베식타시

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[스포츠조선 김대식 기자]오현규는 미국에서 감독을 잃을 수 있다.

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튀르키예 매체 파나틱을 비롯한 복수 매체는 18일(이하 한국시각) 일제히 세르겐 알츤 감독의 거취가 불투명하다고 보도하고 있는 중이다. 매체는 '베식타시 내에서 얄츤 감독을 둘러싼 불확실성이 지속되고 있다. 현재 구단 축구위원회의 의견은 반으로 갈라진 상태다. 최종 결정이 내려질 세르달 아달리 구단 회장과 얄츤 감독의 회동은 이르면 오늘 진행될 예정'이라고 보도했다.

매체는 '차이쿠르 리제스포르와의 무승부로 시즌을 마무리한 베식타시는 이제 온통 얄츤 감독의 거취에 대한 최종 결정에 이목을 집중하고 있다. 무라트 클리치 구단 부회장은 얄츤 감독의 잔류를 주장하고 있지만 다른 위원들은 다른 의견을 주장하고 있다'며 현재 구단 수뇌부 사이에서도 얄츤 감독과의 동행을 두고 의견이 갈리고 있다고 전했다.

사진=파나틱

베식타시는 이번 시즌에도 우승 경쟁에 실패했다. 갈라타사라이, 페네르바체와 함께 튀르키예 3대 명문 구단이지만 2020~2021시즌 이후로 경쟁력을 크게 상실했다. 이번 시즌에는 달라질얄츤 감독과 함께 달라질 것이라는 기대감이 있었지만 지난 시즌과 크게 달라진 바가 없었다. 5년 동안 쌓여왔던 팬들의 분노가 거세게 베식타시를 압박하는 중이다.

얄츤 감독이 경질될 경우, 오현규의 입지에 변수로 작용할 수 있을 것이다. 오현규한테는 이런 상황이 싫증날 것이다. 유럽 진출한 이후로 오현규는 매번 감독 교체로 피해를 보는 입장이었기 때문이다.

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오현규는 첫 유럽팀이었던 셀틱에서 엔제 포스테코글루 감독의 지지를 받아 잘 정착하고 있었다. 그러나 브랜든 로저스 감독이 부임하면서 기회가 줄었다. 결국 셀틱을 떠나는 결정으로 이어졌다.

사진=베식타시

유럽 두 번째 구단인 KRC 헹크에서도 토르스텐 핑크 감독이 성적 부진으로 경질된 후, 주전으로서의 입지가 잃게 됐다. 그래서 지난 겨울 이적시장에서 베식타시 이적을 결정하게 됐다.얄츤 감독의 믿음 속에 베식타시에서 인생 활약을 하고 있는 오현규지만 얄츤 감독이 떠나면 다른 스트라이커가 영입될 수도 있다. 새 감독이 오현규를 원하지 않는다면 반 시즌 만에 팀을 옮겨야 하는 상황이 벌어질 수도 있다.

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오현규의 미래에도 영향을 미칠 얄츤 감독의 미래는 회장 손에 달렸다. 파타닉은 '보드진의 전반적인 분위기는 얄츤 감독과 동행을 이어가지 않는 쪽이 다수를 차지하는 모양새다. 아달리 회장은 매우 고심하고 있다. 아달리 회장은 얄츤 감독과 대면 면담을 가진 후 최종 결정을 내릴 예정이다. 회장과 감독 간의 중요한 미팅은 금일 성사될 가능성이 높다. 현재로서 얄츤 감독의 잔류 여부는 50대50 확률'이라고 전했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com