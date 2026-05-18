'폭탄 저격' 살라는 손흥민처럼 떠나지 않았다, 루니 폭발 "경기장 출입금지 시켜라" 강력 주장

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드 출신 웨인 루니가 모하메드 살라를 강하게 비판했다.

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살라는 17일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 아르네 슬롯 리버풀 감독을 저격하는 듯한 발언을 남겼다. 그는 "저는 이 클럽이 의심하는 자들에서 믿는 자들로, 그리고 믿는 자들에서 챔피언으로 변화하는 과정을 목격했다. 그것은 고된 노력이 필요했고, 저는 클럽이 그 자리에 도달할 수 있도록 언제나 제가 할 수 있는 모든 것을 다했다. 그 무엇보다 그것이 가장 자랑스럽다"며 입을 열었다.

이후 "이번 시즌 우리가 또 한 번의 패배로 무너진 것은 매우 고통스러운 일이며, 우리 팬들이 받아야 할 대우가 아니다"라고 말한 뒤 "저는 리버풀이 상대 팀들이 두려워하는 헤비메탈 공격 팀으로 돌아가고, 다시 트로피를 들어 올리는 팀이 되기를 원한다. 그것이 제가 플레이할 줄 아는 축구이며, 영원히 회복하고 유지해야 할 정체성이다. 이것은 타협할 수 없는 부분이며, 이 클럽에 합류하는 모든 사람은 이에 적응해야 한다"며 현재 리버풀 정체성을 문제삼았다.

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위르겐 클롭 감독이 부활시켰던 리버풀의 전성기는 '헤비메탈' 축구였다. 하지만 슬롯 감독 체제에서는 기존의 정체성이 변하고 있다. 이번 시즌 네덜란드식 빌드업 축구를 시도했지만 팬들이 원하는 수준을 보여주지 못했다. 특히 살라는 이번 시즌에 새로운 체제에서 실력이 크게 떨어지면서 슬롯 감독과 불협화음을 내기도 했다.

살라는 자신의 실력 때문에 공격 포인트가 떨어진 게 아니라 슬롯 감독의 축구를 문제삼고 있는 것으로 보인다. 살라는 "여기저기서 몇 경기 이기는 것은 리버풀이 지향해야 할 바가 아니다. 모든 경기를 이겨야 한다. 제가 떠난 후에도 오랫동안 리버풀이 성공하는 모습을 보고 싶습다. 늘 말씀드렸듯이, 다음 시즌 유럽챔피언스리그(UCL)에 진출하는 것은 최소한의 기준이 되어야 한다"고 주장했다.

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이를 두고 루니는 살라를 강하게 질책했다. "살라는 이번 시즌 매우 저조한 활약을 보였기 때문에, 자신의 정당성을 입증하고 스스로 위안을 삼으려고 하는 것 같다. 살라가 보여준 행동은 매우 이기적이었다고 생각한다"고 했다.

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이어 "참 안타까운 일이고, 팬들은 그의 편을 들겠지만, 상황을 더 깊이 들여다보고 저 역시 비슷한 라커룸 상황에 처해봤던 경험자로서 말씀드리자면 살라는 자신이 무슨 짓을 하고 있는지 정확히 알고 있다. 감독을 두 번이나 그런 식으로 공개적으로 무시하고도 그냥 넘어갈 수는 없다. 내가슬롯 감독이라면 감독의 권위를 내세워 '이봐, 좋든 싫든 토요일엔 경기장 근처에도 올 생각 마'라고 말할 이다. 슬롯 감독이 정말 그렇게 할지는 의문이지만, 제 생각엔 그래야만 한다"며 살라를 징계해야 한다고 주장했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com