[오피셜]마스크 끼고 라스트 댄스! 불혹의 모드리치, 크로아티아 최종 명단 포함...월드컵 5회 출전 '대기록'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'레전드' 루카 모드리치(AC밀란)가 다섯번째 월드컵에 나선다.

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크로아티아를 이끄는 즐라트코 달리치 감독은 19일(한국시각) 2026년 북중미월드컵에 나설 26명의 최종 엔트리를 발표했다. 7명의 예비 선수 명단도 전했다. 크로아티아는 잉글랜드, 가나, 파나마와 함께 L조에 속했다. 크로아티아는 벨기에, 슬로베니아와 평가전을 치른 뒤, 월드컵에 도전한다.

가장 눈에 띄는 이름은 역시 '40세 베테랑' 모드리치다. 모드리치는 설명이 필요없는 크로아티아의 축구 영웅이다. 그는 A매치에 무려 196번이나 나섰다. 모드리치는 2018년 러시아월드컵서 크로아티아를 메이저 국제대회 첫 결승행으로 이끌며, 대회 골든볼을 수상했다. 모드리치는 당시 활약을 인정받아 2018년 세계 최고의 선수에게 주는 발롱도르와 국제축구연맹(FIFA) 올해의 선수상을 싹쓸이 했다.

2022년 카타르 대회서도 크로아티아를 3위로 이끈 모드리치는 또 한번 대표팀에 승선하며 월드컵에 나서게 됐다. 2006년 독일 대회에서 처음으로 월드컵을 경험한 모드리치는 2014년 브라질 대회, 2018년 러시아 대회, 2022년 카타르 대회에 이어 2026년 북중미 대회까지 무려 5차례나 월드컵에 나서게 됐다. 크로아티아가 본선 진출에 실패한 2010년 남아공 대회에 출전했더라면 6회 출전도 가능했다. 이번 대회를 통해 본선 6회 출전을 노리는 리오넬 메시, 크리스티아누 호날두, 기예르모 오초아 다음 가는 기록이다.

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당초 모드리치는 부상으로 인해 이번 대회 참가가 불투명했다. 레알 마드리드를 떠나 AC밀란으로 이적한 모드리치는 올 시즌도 출전한 경기마다 클래스를 과시했다. 체력을 안배하며 월드컵 출전을 노렸는데, 지난 4월 광대뼈 골절 부상을 당했다. 유벤투스와의 경기에서 마누엘 로카텔리와 공중볼 경함을 하다 왼쪽 광대뼈 부위를 부딪히며 쓰러졌다. 곧바로 수술대에 올랐다.

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모드리치는 포기하지 않았다. 빠르게 재활에 나선 모드리치는 마침내 마스크를 쓰고 훈련까지 소화하게됐다. 달리치 감독은 여전히 크로아티아 최고의 미드필더인 모드리치를 선발했다. 달리치 감독은 "모드리치가 안면 마스크를 쓰고 훈련을 잘 소화하고 있다. 월드컵 본선에서 안면 마스크 착용 여부는 본인이 직접 선택할 예정"이라며 "모드리치의 컨디션을 계속 지켜보겠지만 본선 무대에서 높은 수준의 경기력을 의심하지 않는다. 좋은 모습을 보여줄 것"이라고 했다.

4년 전 손흥민이 그랬던 것처럼 마스크를 쓰고 월드컵 '라스트 댄스' 기회를 잡은 모드리치는 3개 대회 연속 4강에 도전한다. 아울러 4경기만 추가하면 역사적인 A매치 200경기 출전 기록도 세우게 된다. 일단 컨디션 회복이 관건이 될 전망이다.

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황금시대가 길어지고 있는 크로아티아는 또 다시 베테랑을 대거 발탁했다. 이번 엔트리에 센추리 클럽에 가입한 선수만 4명에 달한다. 한때 토트넘에서 손흥민과 함께 뛰었던 이반 페리시치는 PSV에인트호벤에서 여전한 활약을 펼치며 북중미행 티켓을 거머쥐었다. 페리시치는 152경기에서 38골을 기록 중이다. 호펜하임에서 뛰고 있는 안드레이 크라마리치는 114경기, 맨시티 유니폼을 입고 있는 마테오 코바치치는 111경기를 소화했다. 이들은 마지막 불꽃을 태우려고 한다.

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베테랑 뿐만 아니라 신예도 승선했다. 지난 대회에서 10대의 나이로 최고의 모습을 보인 요슈코 그바르디올에 이어, 함부르크에서 놀라운 활약을 펼친 루카 부슈코비치가 또 한번의 스타탄생에 도전한다. 인터밀란에서 뛰는 22세 미드필더 페타르 수치치도 크로아티아가 기대하는 젊은 재능이다. 달리치 감독은 "1차 목표는 조별리그 통과다. 언제나 그렇듯 낙관적으로 본다"며 "우리에게는 재능은 물론 젊음과 경험을 모두 갖춘 선수들이 있다"고 강조했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

◇크로아티아 축구 대표팀 북중미 월드컵 최종명단(26명)

GK= 도미니크 리바코비치(디나모 자그레브) 도미니크 코타르스키(코펜하겐) 이보르 판두르(헐시티)

DF= 요슈코 그바르디올(맨시티) 두예 찰레타-차르(레알 소시에다드), 요시프 슈탈로(암스테르담) 요시프 스타니시치(뮌헨) 마린 퐁그라치치(피오렌티나) 마르틴 에를리치(미트윌란) 루카 부스코비치(함부르크)

MF= 루카 모드리치(AC밀란) 마테오 코바치치(맨시티) 마리오 파샬리치(아탈란타) 니콜라 블라시치(토리노) 루카 수치치(레알 소시에다드) 마르틴 바투리나(코모) 크리스티얀 야키치(아우크스부르크) 페타르 수치치(인터 밀란) 니콜라 모로(볼로냐) 토니 프루크(리예카)

FW= 이반 페리시치(에인트호번) 안드레이 크라마리치(호펜하임) 안테 부디미르(오사수나) 마르코 파샬리치(올랜도 시티) 페타르 무사(댈러스) 이고르 마타노비치(프라이부르크)