[공식발표] 상승세 강원, 'ACLE 준우승' 마치다 젤비아와 기술 교류 협력…스가사와 타이가 코치 합류

사진=강원

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[스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 일본 J리그 마치다 젤비아와 손잡고 기술 교류 협력에 나선다.

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강원FC는 일본 J리그 마치다 젤비아와 기술 교류 협력에 나선다. 이번 협약은 양 구단의 경기력 향상과 지도자 역량 강화를 목표로 추진됐다. 양 구단은 국제 교류를 통해 축구 철학과 운영 노하우를 공유할 계획이다.

강원FC와 마치다 젤비아는 지난 2025~2026 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 맞붙은 인연이 있다. 양 구단은 이번 협약을 계기로 아시아 무대에서 이어진 인연을 기술 교류로 확대하게 됐다.

이번 협약으로 FC마치다 젤비아는 아카데미 디렉터 스가사와 타이가를 강원FC 테크니컬 코치로 파견한다. 강원FC는 스가사와 코치와 함께 현장 지도 경험과 운영 노하우를 공유한다. 양 구단은 기술 협력을 바탕으로 팀 경쟁력 강화와 지도자 역량 향상에 나선다.

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타이가 코치는 "강원FC 일원이 돼 매우 기쁘다. 강원FC는 공격적이고 역동적인 축구를 펼치는 팀이라는 인상을 받았다. 팬·서포터 여러분의 열정적인 응원 역시 굉장히 인상 깊었다"며 "팀에 조금이나마 보탬이 될 수 있도록 매 순간 책임감과 열정을 가지고 최선을 다하겠다. 이 소중한 기회에 감사드리며 책임감과 자부심을 가지고 임하겠다"고 각오를 밝혔다.

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타이가 코치는 월드컵 휴식기를 맞아 휴가를 떠난 선수단이 복귀하는 시점에 강원FC에 합류해 힘을 보탤 예정이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com