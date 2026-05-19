손흥민 '2부 강등' 위기 토트넘 첫 심경 고백..."내가 할 수 있는 건 응원뿐, 사랑한다"

사진=BBC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 처음으로 공개 석상에서 어려운 시기를 보내고 있는 토트넘에 대해서 입을 열었다.

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손흥민은 19일(한국시각) 영국 BBC에서 진행하는 매치 오브 더 데이에 출연해 토트넘에 대해서 짧게 이야기했다.

모두가 알고 있듯이 10년을 이끌었던 에이스 손흥민이 떠난 후, 크게 망가졌다. 토마스 프랭크 감독은 1시즌을 버티지 못했다. 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키, 도미닉 솔랑케 등 여러 주축 선수들의 부상 속에 무너져 내렸다. 이고르 투도르 임시 감독 체제는 토트넘을 더 어렵게 만들면서 강등권 경쟁에 휘말렸다.

투도르 감독 체제에도 금방 망가졌고, 로베르토 데 제르비 감독이 선임됐다. 다행히 데 제르비 감독 밑에서 토트넘은 강등권에서 탈출해 리그 잔류 희망을 높이는 중이다.

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손흥민은 "시즌 내내 토트넘의 모든 경기를 챙겨보고 있어요. 경기 결과도 확인하고, 하이라이트도 보고, 최대한 풀타임 경기를 보려고 노력한다"며 세상 반대편에서도 토트넘을 응원하고 있다고 밝혔다.

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손흥민이 미국에서 빡빡한 일정 속에서도 시차도 다른 토트넘의 경기를 챙겨보는 이유는 토트넘에 대한 애정과 사랑 때문이었다. 그는 "물론 시차 때문에 가끔 경기 전체를 다 챙겨보는 게 정말 힘들 때도 있지만, 제 마음속에는 늘 그들을 위한 자리가 있고 언제나 응원하고 있다. 토트넘이 해낼 수 있기를 바랄 뿐"이라고 했다.

사진=BBC

손흥민은 토트넘의 다음 경기 상대가 바로 첼시인 것도 스스로 말했다. "토트넘은 충분히 해낼 수 있다. 첼시를 상대로 좋은 결과를 얻어내서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류를 해낼 수 있는 자격이 있는 팀"이라며 토트넘이 첼시전에서 리그 잔류를 해내길 기원했다.

현재 17위인 토트넘은 첼시전에서 리그 잔류를 사실상 확정할 수 있다. 토트넘은 18위인 웨스트햄 유나이티드보다 승점 2점이 앞선 상태. 첼시전에서 무승부만 거둬도 EPL 잔류 가능성은 거의 확실해진다. 마지막 라운드에서 웨스트햄이 승리하고, 토트넘이 패배해 승점이 동률이 될 경우, 골득실로 순위를 따진다. 토트넘은 –9, 웨스트햄은 –22다. 단 1경기 만에 뒤집을 수 있는 격차가 아니다.

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마지막으로 손흥민은 "지구 반대편에서도 제가 이렇게 응원하고 있다는 걸 전하고 싶다. 무슨 말이 더 필요하겠어요? 전 토트넘을 사랑하고, 팬들을 사랑하고, 이 클럽을 사랑한다. 그저 제 최고의 바람과 응원을 보낼 뿐이에요. 선수들 모두 파이팅하고, 가자 스퍼스(토트넘 애칭)"이라고 덧붙였다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com