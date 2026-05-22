손흥민과 완전 딴판! '강등 싸움' 팀 동료 버린 토트넘 캡틴…"끔찍하다" 비난 폭발→700억 AT 마드리드 이적 영향?

사진=BBC 영상 캡처

크리스티안 로메로. 사진=원풋볼

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 주장 크리스티안 로메로가 책임감 없는 태도로 논란의 중심에 섰다.

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영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 22일(한국시각) '로메로의 행동이 토트넘에 대한 그의 헌신에 심각한 의문을 남기고 있다'고 보도했다.

로메로는 현재 부상으로 결장 중이지만, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류를 위해 노력하는 팀 동료들을 응원해야 하는 상황이다. 그러나 매체에 따르면 로메로는 에버턴과의 2025~2026시즌 EPL 최종전에 참석하지 않을 예정으로 알려졌다. 이 경기는 토트넘의 강등이 결정될 수도 있는 중요한 경기다.

로메로는 런던이 아닌 조국 아르헨티나에서 친정팀 리버플레이트의 경기를 관전할 예정이라고 한다. 이 상황은 로메로에 대한 팬들의 불만만 키우고 있다.

로이터연합뉴스

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토트넘 소식을 주로 전하는 존 웬햄은 로메로와 관련된 최근 토트넘 상황에 믿을 수 없다는 반응을 보였다. 그의 행동이 매우 좋지 않다고 평가했다.

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웬햄은 "완전한 망신이다"며 "토트넘 역사상 가장 중요한 EPL 경기인데 주장인 선수가 현장에 나타나지도 않는다"고 전했다.

또 웬햄은 "물론 이후 더 많은 사실이 드러날 수 있고, 구단이 휴가를 허락했을 수도 있다"면서도 "하지만 겉으로 보기에는 끔찍하다"고 비판했다.

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로메로의 이번 행동은 사실상 여름 이적을 확정 지은 것이나 다름없어 보인다. 팀이 강등될 수도 있는 경기에서 현 소속팀 경기를 등한시하는 것은 있을 수 없다는 의견이 우세하다.

로이터연합뉴스

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로메로는 아틀레티코 마드리드와 연결되고 있다. 웬햄은 토트넘이 3500만파운드(약 700억원) 수준의 비교적 낮은 금액에도 그를 매각할 수 있다고 보고 있다.

매체는 '로메로의 마음은 이미 팀을 떠난 것처럼 보인다'며 '이런 선수는 주장이어서는 안 되며, 시즌 종료 이후에도 클럽에 남아 있어야 할 선수인지조차 의문이라는 지적이다'고 전했다.

팬들의 분노는 충분히 이해할 만하다. 특히나 로메로 직전 주장이 손흥민이기에 더욱 그렇다. 손흥민은 약 10년 동안 이어진 토트넘에서의 커리어를 끝내고 미국으로 떠났다. 그럼에도 손흥민은 최근 토트넘을 응원하는 인터뷰 영상까지 찍으며 친정팀의 EPL 잔류를 바랐다.

BBC가 공개한 영상 속 손흥민은 "시즌 내내 토트넘을 지켜보고 있었다"며 "나는 토트넘 팬들과 이 클럽을 사랑한다"고 말했다. 이어 "지구 반대편에서 응원하고 있다"고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com