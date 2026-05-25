[오피셜]"오늘 역사를 만들었다" 코모와 챔스 진출 확정, 파브레가스 감독 유럽 차기 명장 등극 "계속 꿈꾸자"

사진=코모 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]세스크 파브레가스 감독이 이끄는 코모가 유럽챔피언스리그 진출이라는 쾌거를 이뤘다.

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코모는 25일(한국시각) 공식 SNS를 통해 '마지막 경기 결과를 통해 코모는 구단 역사상 처음으로 유럽챔피언스리그에 진출하게 됐다'고 발표했다.

코모는 25일 이탈리아 크레모나의 스타디오 조반니 치니에서 열린 2025~2026시즌 이탈리아 세리에A 최종 라운드에서 크레모네세에 4대1로 승리했다. 이번 승리로 코모는 단숨에 4위로 도약했다. 최종 라운드에서 1대2로 패한 AC밀란과 무승부에 그친 유벤투스는 5위와 6위로 밀려났고, 그 틈을 놓치지 않은 코모가 반전에 성공하며 유럽챔피언스리그 진출권이 주어지는 4위 안에 포함됐다.

사진=코모 SNS 캡처

코모는 전반 36분 헤수스 로드리게스의 선제골을 시작으로 후반 타소스 두비카스와 루카스 다 쿠냐의 멀티골까지 터지며 대승을 거뒀다. 스스로 쟁취해낸 유럽대항전 티켓, 더 뜻깊은 성과일 수밖에 없었다.

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파브레가스가 일궈낸 성과다. EPL 최고의 미드필더로서 활약했던 파브레가스는 은퇴 이후 줄곧 코모에서 지도자 생활을 걸으며 2024~2025시즌부터 정식 감독으로서 팀을 이끌고 있다. 그는 정식 감독으로 부임한지 단 2년 만에 팀을 유럽챔피언스리그까지 이끌었다. 코모는 1907년 창단 이후 119년 만에 유럽 최고 무대로 향한다. 세리에A 공식 홈페이지는 '코모는 파브레가스의 탁월한 지도력 아래 세리에 A 승격 2년 만에 챔피언스 리그 직행 티켓을 따내는 역사적인 기록을 세웠다'고 평가했다.

사진=코모 SNS 캡처

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파브레가스 감독도 기쁨을 숨기지 못했다. 그는 SNS를 통해 '오늘 우린 다시 한 번 역사를 만들었다. 계속 믿고, 배우고, 건설하고, 꿈꾸길 바란다'고 선수단을 응원했다. 그는 인터뷰를 통해서도 "4년 전 선수로 처음 왔을 때는 훈련 시설도 없이 술집에서 마사지를 받곤 했다"며 "4년도 지나지 않았는데 유럽챔피언스리그에 나간다. 감독으로서 2년 반을 보내고 있다. 승리에 대한 내 열정을 받아준 스태프들에게 감사하다. 코모는 내게 놀라운 기회를 줬다"고 했다.

이어 "나는 우리가 하고 있는 일, 함께하는 사람들에게 만족한다. 이 프로젝트는 내가 한 가장 좋은 선택이다. 앞으로 40년은 더 일해야 한다. 서두를 필요가 없다"고 덧붙였다. 본격적인 명장의 행보를 보인 파브레가스, 차기 시즌 코모와 유럽챔피언스리그에서는 어떤 성과를 거둘지도 기대를 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com