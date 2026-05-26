북중미월드컵 시작도 안했는데, 멕시코에서 욱일기 응원 영상 논란

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[스포츠조선 김성원 기자]2026년 북중미월드컵 개막을 코앞에 두고 욱일기 응원 영상이 등장해 논란이다.

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서경덕 성신여대 교수는 26일 "월드컵이 개최되는 멕시코에서 교민이 제보를 해 줬다"며 "멕시코에서 활동중인 한 유튜버가 만든 월드컵 관련 영상에 욱일기 응원이 등장한 것"이라고 밝혔다.

주로 축구 관련 영상을 올리는 유튜브 채널로 이번 월드컵에 출전하는 48개국을 소개하는 영상에서 욱일기 응원 영상을 여러번 노출하고 있다. 서 교수는 "현재 조회수가 130만회가 넘었고, 좋아요 수도 1만개를 돌파해 널리 퍼지고 있는 상황이라 우려스럽다"고 전했다.

북중미월드컵은 6월 12일(한국시각) 막이 오른다. 욱일기는 일본의 제국주의를 상징한다. 태평양전쟁 당시 아시아 각국을 침략했을 때 사용했던 군기다. 대한민국을 비롯해 중국, 싱가포르, 러시아 등에는 상처다.

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정치적 중립성을 강조하는 축구장에 등장해선 안된다. 국제축구연맹(FIFA)도 국제 경기에서 욱일기를 사용하는 것을 금지하고 있다.

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그러나 4년 전인 카타르월드컵에서도 개막전 도하 시내의 대형 광고판에 일본측 응원단의 얼굴에 욱일기를 그려 넣은 모습이 버젓이 노출돼 논란이 됐다.

서 교수는 "이는 욱일기의 역사적 배경을 잘 모르는 외국인들이 일본을 대표하는 상징이라고 착각해 벌어진 일들"이라며 "영상을 제작하고, 광고를 게재한 외국인들만 탓할 것이 아니라 아시아인들에게는 전쟁의 아픔을 떠올리게 하는 욱일기를 없애기 위해 더 많은 노력을 기울여야 할 것"이라고 강조했다.

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그리고 "전 세계 누리꾼들과 함께 '전 세계 욱일기 퇴치 캠페인'을 꾸준히 펼쳐 나가도록 하겠다"고 덧붙였다.

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조별리그 A조에 속한 대한민국은 6월 12일과 19일 멕시코 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 각각 체코, 멕시코를 잇달아 상대한 뒤 몬테레이로 이동해 25일 에스타디오 BBVA에서 남아프리카공화국과 3차전을 펼친다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com