[솔트레이크 ON]'NO 스트레스 선언' 손흥민, 홍명보호 사전캠프 합류 후 "몸상태 상당히 좋다" 자신감 피력…"첫번째 월드컵인 것처럼 설레는 마음으로"

사진제공=대한축구협회

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[솔트레이크시티(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 A대표팀의 2026년 북중미월드컵 사전 훈련캠프에 합류한 캡틴 손흥민(34·LA FC)가 설레는 마음으로 네번째 월드컵을 준비하겠다고 말했다.

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손흥민은 현지시각 26일 늦은 밤 LA를 떠나 솔트레이크시티 공항에 도착한 후 이같은 합류 소감을 밝혔다. 손흥민은 늦은 시간 이동으로 피곤한 기색이 엿보였지만 공항에 마중나온 팬들과 셀카를 찍고 유니폼에 사인을 하는 등 친절하게 팬서비스를 했다.

손흥민은 "미국프로축구(MLS) 리그를 진행해왔기 때문에 적응은 편할 것 같고, 월드컵을 더 잘 준비할 수 있을 것 같다"며 현재 몸상태는 상당히 좋다"라고 말했다. 손흥민은 솔트레이크시티로 이동하기 전 개인 SNS를 통해 항간에 떠도는 원형탈모설에 대해 반박했다. 올 시즌 소속팀에서 리그 마수걸이골을 쏘지 못한 가운데 스트레스성 탈모에 시달리는 것 아니냐는 얘기가 커뮤니티, SNS상에 떠돌았다. 손흥민은 "걱정하지 마세요. 원형탈모 아니에요. 스트레스 받을 일 없는데.. 월드컵 때 뵈요"라고 적으며 팬들을 안심시켰다.

손흥민은 월드컵 본선 최종엔트리 26명 중 유일하게 공동개최국 중 하나인 미국에서 뛴다. 시차 적응이 따로 필요 없다. 2026년 북중미축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 일정을 소화하면서 멕시코의 고지대 경기장도 경험했다.

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2014년 브라질월드컵을 시작으로 2018년 러시아월드컵, 2022년 카타르월드컵에 잇달아 출전한 손흥민은 네번째 월드컵을 앞두고 있다. 홍명보 현 축구대표팀 감독에 이어 한국 선수로는 두번째로 4회 연속 월드컵 본선 경기 출전을 노린다. 현재 월드컵에서 3골을 넣으며 박지성 안정환과 최다골 타이를 이룬 손흥민은 한 골을 더 넣을 경우 한국인 월드컵 역사를 새로 쓴다.

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손흥민은 "이번이 네번째 월드컵이지만, 첫번째 월드컵인 것처럼 설레는 마음이다. 팬분들에게 즐거운 월드컵, 재밌는 월드컵을 선사하기 위해 잘 준비하겠다"라고 당찬 포부를 밝혔다.

한편, 손흥민과 함께 공격수 황희찬(울버햄튼), 수비수 겸 미드필더 박진섭(저장)이 '후후발대'로 이날 사전캠프에 합류했다. 이제 김민재(바이에른 뮌헨) 이강인(파리생제르맹)을 제외한 24명이 모여 완전체에 더 가까워지고 있다.

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해발 1460m인 솔트레이크시티에서 고지대 적응 및 컨디션 관리에 주력하고 있는 축구대표팀은 27일부터 본격적으로 전술 훈련에 돌입할 예정이다. 25일에 합류한 후발대와 손흥민 포함 후후발대는 일단 고지대 적응에 심혈을 기울을 계획이다.

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홍명보호는 31일 유타주 BYU 사우스필드에서 트리니다다토바고와 월드컵에 대비한 첫번째 친선경기를 펼치고, 다음달 4일 같은 경기장에서 엘살바도르와 격돌한다. 5일 '결전의 땅' 과달라하라로 넘어가 마지막 담금질에 돌입할 예정이다.

솔트레이크시티(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com