레스터 낭만의 '끝판왕' 바디, 39살 첫 해외 진출 처절할 실패…은퇴 'NO'→'HERE WE GO' 확인, 3부 추락 친정팀서 새 출발

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[스포츠조선 김성원 기자]38세의 나이에 첫 해외 리그에 진출한 제이미 바디가 처절한 실패를 경험했다.

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잉글랜드 출신인 바디는 지난해 여름이적시장 마감일 이탈리아 세리에A의 크레모네세로 전격 이적했다. 계약 기간은 1년이었다. 연장 옵션이 포함됐다.

크레모네세는 2024~2025시즌 세리에B(2부) 4위를 차지한 후 승격 플레이오프을 통해 세리에A로 승격했다. 그러나 1부의 벽은 높았다. 18위에 위치하며 한 시즌 만에 2부로 강등됐다.

영국의 '더선'은 27일(한국시각) '바디는 크레모네세가 강등됨에 따라 올여름 FA(자유계약선수)로 팀을 떠날 예정이다'고 보도했다. 'HERE WE GO(히어 위 고)'의 대명사인 유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노도 이날 자신의 SNS를 통해 '바디가 크레모네세를 떠나 새로운 챕터를 시작할 준비가 되었다'고 밝혔다.

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1987년생인 바디는 올해 39세다. 하지만 은퇴는 없다. 그는 이번 시즌 세리에A에서 29경기에 출전해 7골 2도움을 기록했다. 잉글랜드 복귀가 유력하다. 하지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL)도, 챔피언십(2부)도 아니다.

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'더선'은 최근 바디가 2025~2026시즌 챔피언십에서 리그1(3부)으로 강등된 '원조 친정팀' 셰필드 웬즈데이와 연결돼 있다고 했다. 그는 어린 시절 셰필드 웬즈데이에서 축구를 시작했지만 유스 시절 방출됐다.

레스터시티 복귀설도 제기되고 있다. 레스터의 옛 환희는 없다. 재전 건정화 위반으로 승점 6점이 삭감되는 진통 끝에 셰필드 웬즈데이와 함께 3부로 추락했다. '더선'은 '바디는 레스터 또한 가능한 행선지로 거론되고 있다'고 강조했다.

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바디는 신화적인 인물이다. 8부리그에서 출발한 그는 2012년 5부 리그 플리트우드 타운에서 이적료 100만파운드(약 20억원)에 챔피언십의 레스터로 이적했다.

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무려 13년간 레스터와 함께했다. 2015~2016시즌에는 EPL 36경기에서 24골을 터트리며 기적 우승을 이끌었다. 2019~2020시즌에는 EPL 골든부트(득점왕)를 거머쥔 그는 2020~2021시즌에는 FA컵 정상을 선물했다.

레스터는 2023~2024시즌 9시즌 만에 강등돼 챔피언십을 누볐다. 2024~2025시즌, 한 시즌 만에 승격했지만 또 강등됐다. 바디도 결국 이별을 선택했다. 그는 레스터에서 무려 500경기에 출전해 200골 71도움을 기록했다.

바디의 도전은 진행형이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com