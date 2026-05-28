[솔트레이크 현장]"흥민이형 고지대 훈련 좀 힘들 겁니다" 03년생 막내의 당돌한 조언…'4번째 월드컵' 앞둔 흥캡의 화답 "훈련 때 힘들어야 경기가 쉽다", 훈훈+월드컵 분위기 'UP'

배준호. 사진제공=대한축구협회

출처=대한축구협회 TV

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[헤리먼(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]"이제 제대로 월드컵을 준비하는 느낌이 든다."

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2026년 북중미월드컵 사전 훈련캠프 9일차, 미드필더 백승호(버밍엄시티)가 확 달라진 대표팀 분위기를 전했다.

홍명보호는 지난 25일(이하 한국시각)과 26일 후발대와 후후발대 총 12명이 잇달아 합류한 뒤 몰라보게 북적북적해졌다. 27일 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 헤리먼의 자이언스 뱅크 트레이닝센터에서 열린 대표팀 훈련엔 24명, 훈련파트너 3명 포함 총 27명이 구슬땀을 흘렸다.

지난 18일 선발대 일원으로 스타트를 끊은 백승호는 "첫 주와는 확실히 분위기가 다른 것 같다"며 "설레는 느낌이 들고 기대도 된다"라고 말했다.

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삼십대 베테랑부터 이십대 신예까지 모이다보니, 새로운 진풍경도 생겼다. 손흥민은 훈련장에 들어서면서 막내 배준호 옆에 다가가 웃으며 대화를 주고받았다. 둘의 나이차는 11살로, 박지성과 손흥민의 나이차와 같다. 홍명보 축구대표팀 감독은 27일 본 훈련에 앞서 2003년생 막내 배준호(스토크시티)에게 그간 경험을 후발대 선배들에게 설명해달라고 지시했다. 배준호 역시 선발대다.

대표팀 합류한 손흥민 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 훈련을 위해 이동하고 있다. 2026.5.27 hama@yna.co.kr(끝)

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배준호는 11살 차이가 나는 손흥민 등 기라성같은 선배들 앞에서 용기내어 입을 열었다. "일상생활에서는 못 느꼈는데 확실히 훈련을 할 땐 고지대에서 훈련하는게 힘들다는 것을 느꼈다. 아마 형들도 오늘 훈련하고, 또 훈련 강도가 세질수록 힘든 것을 느끼실 거라고 생각한다"라고 말했다. 솔트레이크시티는 해발 1460m에 위치한 고지대다. 축구대표팀은 월드컵 조별리그 1~2차전이 열리는 멕시코 과달라하라(해발 1570m)에 대비해 솔트레이크시티를 사전 캠프 장소로 정했다.

배준호는 이어 "힘들더라도 훈련에 최선을 다하다 보니 조금씩 좋아지고 있는 걸 느껴진다. 다같이 준비 잘할 수 있을 거라고 생각한다"라고 말했다.

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1시간가량 고지대 첫 훈련을 소화한 황인범은 "말하는 순간 확실히 힘들다. 말 없이 (훈련을)해야 할 것 같다"라며 혀를 내둘렀다.

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주장이자 필드플레이어 최고참인 손흥민이 훈련을 마치고 메시지를 전달했다. 이날 월드컵 대비 첫 훈련을 소화한 손흥민의 첫 메시지다.

'캡틴 합류' 대표팀, 고지대 적응 훈련 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민과 황희찬, 조규성 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 hama@yna.co.kr(끝)

훈련하는 손흥민 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 2026.5.27 hama@yna.co.kr(끝)

"훈련 때 힘들어야 대회 때 편하다고 생각한다. 힘들더라도 옆에서 동료들에게 격려해주고 푸시해줘서 힘든 걸 이겨내면 경기 때는 쉬울 수 있다. 그런 생각하면서 훈련 잘 이겨내자. (먼저)훈련한 친구들 너무 고생했고, 잘 회복해서 내일 또 열심히 달려보자"라고 힘줘 말했다.

뚜렷한 부상자없이 대회를 준비 중인 축구대표팀은 개막을 약 2주 남겨두고 완전체에 가까워지고 있다. 28일엔 '괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 합류한다. 훈련장에서 '목소리'와 '텐션'을 담당하는 김민재가 합류하면 훈련장 분위기는 또 달라질 것으로 예상된다.

홍명보호는 31일 유타주 BYU 사우스필드에서 트리니다드토바고와 월드컵 대비 친선경기를 앞뒀다. '천재 미드필더' 이강인(파리생제르맹)은 대표팀 동료들이 트리니다드토바고를 상대하는 날, 헝가리에서 아스널과 유럽챔피언스리그 결승전을 펼친다. 경기 후 6월 1일 마지막으로 홍명보호에 승선할 예정이다.

헤리먼(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com