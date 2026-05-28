"팬들의 베이스캠프" 대한축구협회, 월드컵 테마 팝업스토어 운영

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[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회가 6월 1일부터 28일까지 현대백화점 더현대 서울에서 월드컵 테마 팝업스토어 '대한민국 축구국가대표팀 : 팬들의 베이스캠프'를 운영한다.

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축구협회는 28일 "팝업스토어는 단순 MD 판매를 넘어, 2026년 북중미월드컵을 앞두고 국가대표팀과 팬들이 함께 월드컵 분위기를 만들어가는 참여형 프로젝트"라며 "팬들이 직접 참여하고 기록을 남기며 대표팀과 연결될 수 있는 다양한 체험형 콘텐츠를 선보일 예정"이라고 밝혔다.

팝업스토어는 현대백화점 더현대 서울 4층 POP-UP STUDIO A와 3층 POP-UP STUDIO B 공간 등 총 2개 공간에서 운영된다. 메인 공간인 4층에는 국가대표팀 공식 MD 판매와 함께 팬 참여형 미션 프로그램, 포토존, 응원 메시지 이벤트 등이 진행된다.

3층 공간에는 '스페셜 응원 프로필 패키지'와 유니폼 마킹 서비스, 갓챠(GACHA) 이벤트 등 체험형 콘텐츠가 운영될 예정이다. 마킹 서비스는 손흥민(LA FC) 이강인(파리생제르맹) 등 최종엔트리에 이름을 올린 26명 전원이 준비된다. 다만 선수별 수량은 한정적이어서 조기 소진될 수 있다.

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축구협회 관계자는 "이번 팝업스토어는 팬과 대표팀이 함께 월드컵 분위기를 만들어가는 '팬들의 베이스캠프'라는 의미를 담고 있다. 많은 팬들이 현장을 방문해 국가대표팀과 함께하는 특별한 경험을 즐기시길 바란다"고 밝혔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com