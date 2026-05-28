'장병 복지 증진' 충북청주FC, 육군 제37보병사단과 민·군 상생 업무협약 체결

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)은 27일 오전 11시 30분 구단 모기업인 SMC엔지니어링과 함께 육군 제37보병사단을 방문해 육군 제37보병사단(사단장 소장 김경수, 이하 37사단)과 민·군 상생 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

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이날 협약식에는 충북청주FC 김현주 대표이사를 비롯한 관계자와 김경수 37사단장을 비롯한 관계자, SMC엔지니어링 윤동영 부사장을 비롯한 관계자들이 참석해 민·군 협력 확대 방안에 대해 뜻을 모았다.

이번 협약은 장병 복지 증진과 스포츠 문화 활성화, 지역사회 상생 협력 확대를 위해 마련됐다. 충북청주FC와 37사단은 협약을 통해 장병들의 스포츠 향유 기회 확대를 위한 충북청주FC 홈경기 관람 지원, 민·군 협력 강화를 위한 체육·문화 프로그램 운영, 부대 및 유관기관 대상 충북청주FC 홈경기 홍보 협력, 국군의 날 등 주요 행사 연계 프로그램 운영 등에 상호 협력하기로 했다.

또한 SMC엔지니어링은 장병 복지 향상과 지역사회 상생 협력을 위한 다양한 지원 활동을 함께 추진하며 민·군 협력 모델 구축에 힘을 보탤 예정이다.

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이날 충북청주FC와 SMC엔지니어링은 국가안보를 위해 헌신하는 장병들을 격려하고 감사의 마음을 전하기 위해 충북청주FC 유니폼을 비롯한 구단 MD 상품을 위문품으로 전달했다.

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양 기관은 10월 국군의 날을 맞아 장병 및 군 가족 대상 충북청주FC 홈경기 초청행사와 군악대 공연 등 다양한 연계 프로그램을 추진하며 지역사회와 함께하는 민·군 협력 문화 확산에 힘을 모을 계획이다.

김현주 충북청주FC 대표이사는 "국가 안보를 위해 헌신하는 37사단 장병 여러분께 감사드린다"며 "이번 협약을 계기로 장병들이 스포츠를 보다 가까이에서 즐길 수 있는 기회를 확대하고 지역사회와 함께하는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

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한편, 충북청주FC는 지역사회와의 상생 및 스포츠 향유 기회 확대를 위해 군부대, 공공기관, 교육기관, 기업 등 다양한 기관과 업무협약을 추진하며 지역 기반 협력 사업을 확대해 나가고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com