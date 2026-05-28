'3000만 유로 줄게!' FC바르셀로나 '폭풍' 영입 나선다…래시포드 완전 영입→고든&알바레즈 '러브콜'

영국 언론 팀토크는 28일(이하 한국시각) 'FC바르셀로나는 맨유(잉글랜드)에서 마커스 래시포드를 임대 영입했다. 완전 영입을 원한다면 6월 15일까지 3000만 유로의 바이아웃을 발동해야 한다. 래시포드는 FC바르셀로나에 남고 싶어한다. 다만, FC바르셀로나는 래시포드를 한 시즌 더 임대 영입한 뒤 2027년에 완전 계약하길 원한다. FC바르셀로나는 앤서니 고든(뉴캐슬) 계약을 앞두고 있다. 훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드) 영입도 원하고 있다. FC바르셀로나의 고든, 알바레즈 영입에 큰 타격을 주는 것이 래시포드와의 계약이다. FC바르셀로나는 래시포드 잡기에 힘을 쏟고 있다'고 보도했다.
래시포드는 맨유 유스 출신으로 1군 무대에서도 맹활약했다. 하지만 상황이 조금씩 어긋났다. 결국 그는 올 시즌을 앞두고 FC바르셀로나로 임대 이적했다. 신의 한 수였다. 래시포드는 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가 32경기에서 8득점-7도움을 기록했다. FC바르셀로나의 리그 우승에 힘을 보탰다.
다니얄 칸 스카이스포츠 기자는 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 'FC바르셀로나의 고든 영입은 래시포드의 영구 이적에 직접 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다. FC바르셀로나는 여전히 래시포드 완전 영입 옵션 활성화를 할 수 있을 것으로 본다. 맨유의 입장은 그대로 유지된다'고 전했다.
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김가을 기자 epi17@sportschosun.com
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