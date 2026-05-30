[오피셜]'韓 축구 새 역사 노린다!' 박지성도 못한 2연속 파이널 엔트리 진출 LEE, 결승전 출전→UCL 우승컵 '거머쥘까'

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사진=PSG 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(파리생제르맹·PSG)이 다시 한번 '꿈의 무대'를 정조준한다.

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PSG는 31일 오전 1시(이하 한국시각) 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 아스널(잉글랜드)과 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전을 치른다. 지난 시즌 창단 첫 UCL 우승을 차지한 PSG는 2연속 우승을 정조준한다. 1992~1993시즌부터 UCL이란 이름으로 치러진 뒤 타이틀 방어에 성공한 팀은 2015~2016시즌부터 2017~2018시즌까지 3연패를 달성한 레알 마드리드(스페인)뿐이다. 이에 맞서는 아스널은 창단 첫 우승에 도전한다. 아스널의 역대 최고 성적은 2005~2006시즌 준우승이다. 아스널이 우승한다면 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀들이 사상 처음으로 단일 시즌 3개 유럽 클럽 대항전에서 모두 트로피를 거머쥔다. 앞서 올 시즌 유로파리그(UEL)에서 애스턴 빌라, 콘퍼런스리그에서 크리스털 팰리스가 우승했다.

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PSG는 파이널을 앞두고 결승전에 나설 최종 명단을 발표했다. 이강인은 이번에도 엔트리에 이름을 올렸다.

PSG가 우승한다면 이강인은 한국 선수로는 처음으로 UCL에서 두 번 우승을 거머쥔다. UCL에서 우승을 경험한 한국 선수는 박지성(은퇴)과 이강인 뿐이다. 박지성은 맨유 시절이던 2007~2008시즌 UCL 우승 멤버였다. 하지만 결승전을 뛰고 UCL 우승컵을 든 선수는 없다. 박지성은 당시 결승 출전 선수 명단에서 빠졌다. 이강인은 지난 시즌 결승전은 벤치에서 우승 장면을 지켜봤다. 올 시즌엔 출전-우승을 목표로 한다. 다만, 그는 UCL 무대에선 제대로 된 기회를 받지 못했다. UCL에서는 팀이 준결승까지 치른 14경기 중 10경기를 뛰었는데 모두 교체 출전이었다. 특히 리버풀(잉글랜드)과 8강 2차전부터 바이에른 뮌헨(독일)과 준결승 1, 2차전까지는 3경기 연속으로 벤치에 머물렀다.

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결전을 앞둔 루이스 엔리케 PSG 감독은 "아스널은 골도 많이 낳고 수비도 잘하는 팀이다. EPL 우승한 것이 놀랍지 않다. 아스널은 그럴 자격이 있다"며 "우리는 지난 시즌처럼 역사를 만드는 것이 아니라 세계 최고의 팀 중 하나가 되기 위해 달린다. 결승에 오르는 것은 매우 어렵다. 우리에게도 역사적인 일이다. 이번 결승전은 우승 후보가 없다고 생각한다. 작인 디테일을 활용해 90분 내내 경기를 치러야 한다. 항상 많은 긴장과 기대가 따른다. 이런 순간을 어떻게 이겨내야 하는지 알아야 한다. 우리에겐 UCL 첫 우승보다 더 큰 의미가 있다. 우리는 '디펜딩 챔피언'이다. 기대가 된다. 최고의 축구를 하는 팀이 우승할 것으로 확신한다. 또 한번의 트로피를 차지할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com