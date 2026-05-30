지상렬, 김장훈·김용명에 고소당해…'살림남' 고정 자리 박탈 위기

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 지상렬이 '살림남' 고정 자리 박탈 위기에 처한다.

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30일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지상렬의 '살림남 고정 출연' 적합성을 두고 펼쳐지는 초유의 법정 공방이 공개된다.

이날 지상렬은 연예계 절친 김장훈, 김용명에게 고소를 당한 피고인 신분으로 재판장에 등장한다. 원고 측은 "지상렬이 '살림남' 고정 출연 500일이 다 되어가도록 단독 출연 없이 주변 인물들에게 의지해왔다"고 주장하며 지상렬의 '살림남' 고정 출연 박탈을 강력하게 요구한다.

특히 김장훈은 "내가 출연했을 때 시청률을 1.1%나 올렸다. '살림남' 고정 자리는 시청률 치트키인 내가 하는 게 맞다"라며 숨겨둔 야망을 거침없이 드러내 현장을 뜨겁게 달군다. 과연 끈끈했던 세 사람의 관계를 뒤흔든 폭로전의 전말은 무엇일지, 또 지상렬이 고정 자리를 지켜낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

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사면초가에 몰린 지상렬을 위해 법정에 구원투수가 등장해 모두를 깜짝 놀라게 만든다. 다름 아닌 연예계 대표 독설가 김구라가 '살림남'에 최초로 모습을 드러낸 것. 그러나 예상치 못한 반전에 재판장은 또 한 번 술렁인다.

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지상렬의 변호인으로 나선 그는 예상과 달리 지상렬을 향한 거침없는 폭로와 독설을 이어가며 재판장을 순식간에 아수라장으로 만든다. 결국 참다못한 지상렬은 "이 야바위꾼 당장 끌어내달라"라며 분노를 폭발시킨다.

한편 '살림남'에서 '이벤트 박', '효자 박', '박 피디' 등 다양한 부캐로 활약 중인 박서진은 이번에는 엄격하고 냉철한 판사로 변신해 재판을 이끈다. 박서진은 예상 밖의 논리로 상황을 정리하는가 하면, "다들 은팔찌 차고 싶냐"는 재치 있는 멘트로 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다. 과연 박서진은 예능계 스승 지상렬에게 어떤 판결을 내릴지 관심이 집중된다.

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벼랑 끝에 몰린 지상렬과 고정 자리를 노리는 게스트들의 유쾌한 법정 공방은 30일(토) 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 만나볼 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com