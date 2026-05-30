'홍명보호 월드컵 1승 제물 평가' 남아공, 131위 '약체' 니카라과 0-0 무승부…"매우 어려운 경기였다"

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[스포츠조선 김가을 기자]홍명보호의 2026년 북중미월드컵 상대인 남아공이 마지막 모의고사를 치렀다. '약체' 니카라과와 득점 없이 비겼다.

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남아공은 30일(이하 한국시각) 남아프리카공화국 소웨토의 올랜도 스타디움에서 열린 니카라과와의 친선 경기에서 0대0으로 비겼다.

객관적 전력에선 남아공이 우위였다. 남아공은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위, 니카라과는 131위다. 더욱이 이날은 남아공의 홈에서 열린 월드컵 출정식이었다.

최정예는 아니었다. 일부 주축 선수에게 휴식을 부여했다. 남아공은 이날 4-2-3-1 전술을 활용했다. 라일 포스터(번리)가 최전방 공격수로 나섰다. 2선엔 체팡 모레미(올랜도 파이리츠), 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 나섰다. 수비형 미드필더로 탈렌테 음바타(올랜도 파이리츠), 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)가 발을 맞췄다. 수비는 사무켈레 카비니(몰데), 올웨투 마카냐(필라델피아 유니온), 이메 오콘(하노버 96), 타방 마툴루디(폴로콰네 시티)가 담당했다. 골문은 리카르도 고스(시웰렐레)가 지켰다.

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축구 통계 전문 업체 풋몹에 따르면 이날 남아공은 볼 점유율(86%-14%), 슈팅(22-3), 유효슈팅(6-0) 등 전반적인 지표에서 상대를 압도하고도 득점하지 못했다. 스포츠 전문 매체 ESPN은 이날 경기에 대해 '남아공은 85%의 점유율을 기록하고도 무기력했다. 조별리그 통과에 필요한 수준의 경기력에는 한참 마치지 못했다. 왼쪽 윙어로 교체 투입된 오스윈 아폴리스(올랜도 파이리츠)가 가장 날카로운 모습을 보였다'고 했다.

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남아공축구협회에 따르면 휴고 브로스 남아공 감독은 "예상했던 결과가 나오지 않았을 때 팀의 성과에 만족한다고 말할 때 조금 놀랄 수도 있다. 매우 어려운 경기였다"고 평가했다.

한편, 남아공은 2010년 남아공월드컵 이후 16년 만에 월드컵 본선 무대에 나선다. 조별리그 A조에서 멕시코-체코-한국과 격돌한다. A조의 4개 팀 가운데 FIFA 랭킹이 가장 낮다. 홍명보호로선 1승을 노릴 만한 상대로 평가된다. 남아공은 31일 '결전지'인 멕시코로 이동한다. 현지에서 자메이카와 한 차례 친선경기를 더 치를 예정이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com