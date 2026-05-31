[솔트레이크 현장]월드컵 앞둔 한국, 이제 'UCL 우승 선수' 보유팀입니다…'파격 변신' 이강인 포함 더블 우승 4명, 역사상 이런 적 없었다

'빅이어 들고 활짝' 한국인 최초 유럽챔피언스리그 2연패를 차지한 이강인. 로이터연합뉴스

AP연합뉴스

사진=미트윌란 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[솔트레이크시티(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵 본선을 준비 중인 홍명보호 선수단의 트로피 진열장에 '빅이어(유럽챔피언스리그 우승컵)'가 새롭게 추가됐다. 수많은 '위너'가 모인 대한민국 축구 A대표팀은 최상의 분위기에서 월드컵 최고 성적에 도전한다.

Advertisement

'천재 미드필더' 이강인(파리생제르맹·PSG)은 31일(이하 한국시각) 헝가리 부다페스트의 푸스카스아레나에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 UCL 결승전을 마치고 우승컵을 높이 들었다. 비록 교체명단에 포함돼 지난시즌에 이어 2년 연속 '챔결'(챔피언스리그 결승)에 출전하지 못했지만, 팀은 1대1로 비긴 후 승부차기에서 4-3으로 승리하며 대회 2연패를 달성했다. 이강인은 이로써 '해버지' 박지성을 뛰어넘어 한국인 최초 UCL 2연패 및 2회 우승이라는 금자탑을 쌓았다. 박지성은 맨유 시절 한 차례 우승했다.

로이터연합뉴스

이강인의 이번 우승으로 월드컵 대표팀 멤버 중 2025~2026시즌 유럽에서 '더블(2관왕)'을 달성한 선수만 4명으로 늘었다. 이강인은 UCL에서 우승하기 전 프랑스리그1 우승컵을 들었다. UCL에선 조연에 가까웠지만, 리그1에선 27경기에 출전해 3골 3도움을 기록한 주연으로 당당히 팀의 리그 5연패에 일조했다. 2023년 마요르카에서 PSG로 이적한 뒤 3년간 수집한 트로피만 12개로 늘었다. 현역시절 15번 우승한 박지성의 기록을 3개 차이로 좁혔다.

'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)도 독일분데스리가와 DFB포칼을 모두 차지하며 경력 최초 '더블'을 경험했다. 그간 전북, 나폴리, 뮌헨에서 리그 우승만 차지해본 김민재는 분데스리가 2연패뿐 아니라 커리어 첫 컵대회 우승을 이룬 뒤 가벼운 발걸음으로 28일 축구대표팀이 사전 훈련캠프를 차린 미국 솔트레이크시티로 날아왔다.

Advertisement

윙어 양현준(셀틱)은 스코티시프리미어십과 스코티시컵, 풀백 설영우(즈베즈다)는 세르비아수페르리가와 세르비아컵 더블을 각각 일궜다. '꽃미남 듀오' 조규성 이한범(이상 미트윌란)은 덴마크축구협회(DBU)컵 트로피를 들었다.

출처=셀틱FC SNS

출처=즈베즈다 SNS

AP연합뉴스

Advertisement

동료의 우승 소식은 대표팀에도 '해피 바이러스'를 전파한다. 베테랑 이재성(마인츠)은 양현준을 가리켜 "축하일 일이 엄청 많다. 더블을 했고, 재계약을 했고, 또 월드컵 최종명단에도 뽑혔다"라고 말했다. 양현준은 지난시즌 '커리어 하이'를 토대로 소집 전 2030년까지 연장계약을 체결했다.

지난시즌이긴 하지만, 박진섭(현 저장) 김진규 송범근은 전북에서 K리그1과 코리아컵 더블을 일궜다. 김태현(가시마)은 J1리그 우승을 차지했다.

Advertisement

이처럼 홍명보호에는 수많은 위너들이 모여있다. 역대 월드컵을 앞두고 단 한 번도 경험하지 못한 낯선 분위기다. 이강인은 한국인 최초로 '유럽 챔피언' 자격으로 월드컵에 참가한다. 유럽 최고의 팀 소속이라는 자부심을 안고 다음달 2일 축구대표팀이 날아올 예정이다. 이강인이 합류하면 비로소 '완전체'가 된다. 사전캠프에선 '유럽 챔피언'을 향한 동료들의 큰 환대가 쏟아질 것으로 예상된다.

Advertisement

우승도 해본 선수가 한다는 말이 있다. '정상'을 경험해본 선수는 팀을 더 높은 곳으로 올려준다. 홍명보호는 'UCL 챔피언, 분데스리가 챔피언, 스코티시프리미어십 챔피언'을 보유한 팀이다.

솔트레이크시티(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com