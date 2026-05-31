'손흥민, 7번 아니고 13번?' 日 깜짝 놀랐다…'韓 월드컵 등번호 NO, 이색적인 경기였다'

손흥민의 첫골 세리머니 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 손흥민이 첫 골을 성공시키고 세리머니를 하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

유타에서 날리는 '찰칵' 세리머니 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 손흥민이 두번째 골을 성공시키고 관중석을 향해 세리머니를 하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'손흥민이 13번?'

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홍명보호의 등번호에 일본도 깜짝 놀랐다. 대한민국 축구대표팀은 5월 31일(이하 한국시각) 미국 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 친선 경기에서 5대0으로 이겼다.

2026년 북중미월드컵을 앞둔 모의고사였다. 객관적 전력에선 한국이 압도적 우위였다. 트리니다드토바고는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 102위다. 한국(25위)보다 77계단 아래다. 이번 월드컵 본선 진출엔 실패했다. 홍명보호가 모의고사 상대로 트리니다드토바고를 선택한 데는 이유가 있었다. 고지대 적응을 위해서였다. 앞서 홍명보 축구대표팀 감독은 "(경기가 열리는 곳이) 솔트레이크가 아닌 다른 지역이었다면 좀 더 좋은 상대를 만날 수 있었겠지만, 첫 경기가 고지대에서 치러지는 상황에서 다른 지역으로 이동하는 건 적합하지 않다고 생각한다. 클럽 팀과의 경기도 고려했었다. 팬들 입장은 충분히 이해가 되지만, 우리 입장에서는 마지막에 엘살바도르를 잡은 게 다행인 상황"이라고 설명했다.

수고했어, 흥민 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 손흥민이 후반전 교체되며 홍명보 감독과 대화하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

황희찬 골 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 황희찬이 골을 성공시키고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

한국은 사전캠프에 먼저 와 몸 상태를 먼저 끌어올린 K리거, 잉글랜드 챔피언십(2부) 선수들 위주로 선발 명단을 꾸렸다. 몸 상태가 완전치 않아 경기에 나서지 못하는 선수들 대신 훈련 파트너로 사전캠프에 온 조위제와 강상윤이 벤치에 앉기도 했다.

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또 하나의 이슈도 있었다. 월드컵 본선 상대국의 혼란을 조금이라도 유도하기 위해 선수들은 평소 달지 않던 등번호로 경기에 나섰다. 손흥민은 자신을 상징하는 '7번' 대신 13번을 달았다. 반대로 13번을 달던 이태석이 7번을 달고 벤치에 앉았다. 김민재도 기존의 4번이 아닌 16번이었다. 공격수인 조규성인 주로 수비수가 다는 3번이었다.

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일본 축구 전문 매체 게키사커는 '한국이 월드컵 등번호가 정해지지 않았다. 선수들이 무작위 번호를 달고 뛰었다. 7번으로 잘 알려진 손흥민도 13번 유니폼을 입는 이색적인 경기였다. 한국은 이날 5골을 넣으며 이겼지만, 선수 두 명이 부상했다'고 보도했다.

'한 골 아니야, 두 골이야' (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 조규성이 하이드레이션 브레이크 때 홍명보 감독의 지시를 받고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

슛하는 옌스 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 옌스 카스트로프가 슛을 하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

'캡틴' 손흥민은 이날 두 골을 넣으며 '대기록'에 한 걸음 더 다가갔다. 손흥민은 전반 40분 김문환의 땅볼 크로스를 득점으로 연결해 선제골을 꽂아 넣었다. 3분 뒤엔 배준호가 얻은 페널티킥 키커로 나서 추가 골을 기록했다. 손흥민은 A매치 55, 56호 골을 연달아 꽂아 넣었다. 한국 남자 선수 A매치 통산 최다 득점 1위인 차범근 전 대표팀 감독(58골)의 대기록에 바짝 다가섰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com