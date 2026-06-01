[오피셜]1m92→1m88 압도적 피지컬, 홍명보호 '첫 상대' 체코 '최종 명단' 26명 확정

Czech Republic's #17 Tomas Ladra celebrates with team mates after scoring during the international friendly football match between Czech Republic and Kosovo in Prague on May 31, 2026. (Photo by Michal Cizek / AFP)

epa13006702 Czechia's head coach Miroslav Koubek looks on prior to the friendly soccer match between Czechia and Kosovo in Prague, Czech Republic, 31 May 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

사진=체코축구협회 공식 채널 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]홍명보호의 '첫 상대' 체코가 최종 명단을 확정했다.

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체코축구협회는 1일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 2026년 북중미월드컵에 나설 최종 명단 26명을 공개했다. 미로슬라프 쿠베크 체코대표팀 감독은 지난달 21일 29명의 예비 명단을 발표했다. 이후 체코 프라하에서 치른 코소보와의 친선 경기에서 2대1로 이긴 뒤 최종 명단을 정했다.

'에이스' 파트리크 시크(레버쿠젠), 체코 대표팀 역대 최다 경기(89경기) 출전 선수인 미드필더 토마시 소우체크(웨스트햄), 핵심 미드필더 파벨 슐츠(리옹), 수비 중심 라디슬라프 크레이치(울버햄튼) 등을 모두 선발했다. 여기에 코소보와 친선 경기를 통해 A매치 데뷔전을 치른 '2008년생 미드필더' 후고 소후레크(스파르타 프라하)도 깜짝 발탁했다. 여기에 26명의 선수 가운데 17명을 자국 선수로 꾸렸다. 이 중 10명이 슬라비아 프라하에서 함께 뛰는 선수여서 끈끈한 조직력이 강점으로 떠올랐다.

epa13006762 Hugo Sochurek of Czechia (L) in action against Dion Gallapeni of Kosovo (R) during the friendly soccer match between Czechia and Kosovo in Prague, Czech Republic, 31 May 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

epa13006764 Valmir Matoshi of Kosovo (L) in action against Tomas Holes of Czechia (R) during the friendly soccer match between Czechia and Kosovo in Prague, Czech Republic, 31 May 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

눈여겨 볼 점은 높이다. 소우체크(1m92), 시크(1m91), 흘로제크(1m88) 등 앞선의 높이도 만만치 않다. 쿠베크 감독은 "무거운 마음으로 이러한 결정을 내렸다. 아마 내 감독 경력에서 가장 힘든 순간이었을 것이다. (탈락한) 세 명의 선수에게 이번에 함께 하지 못할 것이라고 알려야했다. 오랜 논의 끝에 장단점을 분석했다. 모든 선수들이 출전 기회를 얻기 위해 필사적으로 노력했다. 누군가는 그 책임을 져야 했고, 모든 선수들이 좋은 결과를 냈습니다"고 말했다.

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한편, 체코는 미국으로 이동해 미국 뉴저지에서 과테말라와 마지막 모의고사를 치른다. 한국(12일)-남아공(19일)-멕시코(25일)와 북중미월드컵 조별리그 A조에서 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇2026년 북중미월드컵 체코 대표팀 최종 명단(26명)

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골키퍼(GK)=루카시 호르니체크(브라가), 마체이 코바르시(아인트호벤), 인드르지흐 스타네크(슬라비아 프라하)

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수비수(DF)=블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치(이상 호펜하임), 다비드 도우데라, 토마시 홀레시, 슈테판 할로우페크, 다비드 유라세크, 다비트 지마(이상 슬라비아 프라하), 라디슬라프 크레이치(올버햄튼), 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)

미드필더(MF)=루카시 체르프, 알렉산드르 소이카, 데니스 비신스키(이상 빅토리아 플젠), 블라디미르 다리다(흐라데츠크랄로베), 루카시 프로보드, 미할 사딜레크(슬라비아 프라하), 후고 소후레크(스파르타 프라하), 토마시 소우체크(웨스트햄), 파벨 슐츠(리옹)

공격수(FW)=아담 흘로제크(호펜하임), 토마시 호리, 모이미르 히틸(이상 슬라비아 프라하), 얀 쿠흐타(스파르타 프라하), 파트리크 시크(레버쿠젠)