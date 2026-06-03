[헤리먼 현장인터뷰]'마지막 월드컵' 선언한 이재성, "유민-주성-용우 등 부상자 몫까지 최선 다하는게 그들을 위로하는 일"(일문일답 전문)

이재성 인터뷰 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 2일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 이재성이 인터뷰를 하고 있다. 2026.6.3 hama@yna.co.kr(끝)

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[헤리먼(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]세번째 월드컵을 앞둔 베테랑 미드필더 이재성(마인츠)이 이번 월드컵이 마지막으로 출전하는 대회인 만큼 더 오래 머물기 위해 최선을 다하겠다고 다짐했다.

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이재성은 3일(이하 한국시각) 2026년 북중미월드컵 사전 훈련캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티 근교 헤리먼의 자이언스 뱅크 트레이닝센터에서 취재진과 만나 "이번이 선수로서 누릴 수 있는 마지막 월드컵이 되지 않을까 싶다. 그래서 하루하루를 너무 감사하고 소중하게, 더 열심히 지내고 있다"라고 각오를 밝혔다. 진짜 마지막 월드컵이냐고 묻자 "어린 선수든, 나이 든 선수든, 다들 마지막 월드컵이라고 생각하는 것 같다. 다음이 아니라 이번 월드컵만 생각하고 있다"며 "(마지막인만큼)하루라도 더 머물고 싶다. 선수들도, 국민 여러분도 월드컵을 하루하루 즐기고 누렸으면 좋겠다"라고 말했다.

이어 "월드컵이 다가오면 떠리겠지만, 두 번의 월드컵 경험이 있어서 받아들일 마음의 준비가 되어있다. 처음 나선 선수들은 중압감 받겠지만 그걸 받아들이면 편하지 않을까 싶다"라고 조언했다.

이재성은 2018년 러시아월드컵과 2022년 카타르월드컵에 출전했다. 두 대회에서 총 6경기를 뛰었지만, 골 맛은 보지 못했다. 이재성은 "개인적인 바람은 월드컵에서 골을 넣는 것이지만, 어리 자리에서든 최선을 다하는 게 먼저다. 모든 선수가 그런 마음으로 월드컵을 준비하지 않을까 싶다"라고 했다.

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2선 모든 포지션에서 활약할 수 있는 이재성은 이번 대회에선 상대 골문으로부터 좀 더 먼 위치에서 뛸 것으로 보인다. 홍명보 축구대표팀 감독은 5월 31일 트리니다드토바과의 친선경기에서 후반 이재성과 황인범(페예노르트)의 중원 조합을 실험했다. 이재성은 "인범이는 워낙 능력있는 선수다. 같이 대표 생활을 오래해 말하지 않아도 서로 어떤 플레이를 하고, 어떤 플레이를 좋아하는지 알고 있다. 인범이와 투 미들을 보는 건 처음이었지만, 편안함을 느꼈다"며 "어떤 자리에서든 동료들 편하게 하는 게 내 장점이라고 항상 생각하고 있다. 동료들 장점 살려주려고 노력하고 있다. 그런 점을 생각하면서 월드컵에 임할 것"이라고 했다.

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A대표팀은 4일 트리니다드토바고전이 열렸던 솔트레이크시티 근교 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 FIFA 랭킹 100위 엘살바도르와 두번째 모의고사를 펼친다. 100위 트리니다드토바고와의 첫번째 친선경기에서 손흥민(LA FC) 조규성(미트윌란)의 동반 멀티골과 황희찬(울버햄튼)의 추가골로 5대0 대승한 홍명보호는 월드컵을 일주일 남짓 남겨둔 시점에 2연승을 달려 분위기를 끌어올린다는 목표다.

이재성은 트리니다드토바고전에 대해 "상대가 약체인 건 사실이었지만, 우리 경기 리듬을 찾는 게 중요했다. 3월에 무득점을 하고 경기력에 부족한 부분이 있었다. 리듬 찾은 게 중요한 소득이다. 다음 경기에서도 어떤 공격 작업을 할 것인지, 어떻게 수비를 할 것인지, 리듬을 찾는 게 중요하다"라고 강조했다.

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A대표팀은 트리니다드토바고전에서 수비수 조유민(샤르자)이 오른쪽 발바닥 부상을 당해 결국 부상 낙마했다. 훈련파트너로 참가한 예비선수 조위제(전북)가 대체발탁됐다. 엘살바도르전에서 중요시해야 할 요소는 첫째도 '부상 조심', 둘째도 '부상 조심'이다. 조유민은 2일 귀국 후 "불행은 내가 다 가져올테니 좋은 성적 가지고 돌아오라"고 가슴 먹먹한 메시지를 남겼다. 이재성은 "너무나 안타까운 일이다. 어떤 말로도 위로가 되지 않는 걸 잘 안다. 그럼에도 불구하고 씩씩하게 그런 메시지 보내줘서 고맙고 또 미안한 마음이 든다. 유민이뿐 아니라 (김)주성이, (박)용우도 다쳤다. 부상 선수를 기억하는 게 그 선수들이 월드컵에 진출하는 과정 속에서 노력한 것들이 잊히지 않는 것이다. 그 선수들 몫까지 최선을 다하는게 그들을 위로하는 일인 것 같다"라고 말했다.

헤리먼(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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다음은 이재성 인터뷰 일문일답 전문

-고지대 적응은

고지대 적응을 할 시간이 주어져서 감사하다. 하루하루 적응을 잘 하고 있다. 많은 스탭들이 준비를 해줘서 선수들이 너무나 편안하게 준비를 하고 있다. 회복할 시간이 주어져서 큰 걱정은 안하고 있다. 월드컵 기간에도 경기 간격이 넓어서 크게 문제되지 않을 것 같다.

-커리어 3번? 월드컵에서 첫 골 도전하는데

개인적인 바람은 골을 넣고 싶다. 단 팀에 도움이 되고 싶다면 골을 넣고 싶다는 생각?? 어떤 자리에서든 최선을 다하는 게 가장 먼저다. 모든 선수가 그런 마음으로 월드컵을 준비하고 있다.

-황인범과 중원 호흡 어땠나.

워낙 인범이가 능력있는 선수다. 대표 생활을 오래 같이 했다. 말하지 않아도 어떤 플레이를 하고 어떤 플레이를 좋아하는지 알고 있다. 편안함 느꼈다. 투 미들을 보는 건 처음이었다. 어떤 자리든 우리 동료를 편하게 하는 게 제 장점이라고 항상 생각하고 있다. 장점 살려주려고 노력하고 있다. 그런 부분을 생각하면서 경기에 임해야 할 것 같다.

-이번 월드컵이 이재성에게 어떤 의미인가

선수로서 누릴 수 있는 마지막 월드컵이 되지 않을까 싶다. 하루하루 너무 감사하게 보내고 있다. 소중하게 생각하고 있다. 그래서 더 열심히 지내고 있다.

-나이 더 많은 선수들도 이번 대회에 출전하는데

마지막이라고 생각하고 있다. 어린 선수든 나이가 있는 선수든 마지막이라고 생각하는 것 같다. 다음 월드컵이 아니라 이번 월드컵만 생각하고 있다. 하루라도 더 머물고 싶다. 온전히 즐긴다는 표현 말고 누렸으면 좋겠다. 선수와 국민 모두가 즐겼으면 좋겠다.

-월드컵 여러번 나가도 적응이 안된다고 한다.

저 또한 마찬가지다. 월드컵이 얼마나 소중하고 큰 무대인지 안다. 경기가 다가오면 떨리고 긴장될 것 같다. 하지만 두 번의 월드컵 통해 경험이 있다. 받아들일 마음, 준비가 되어있다. 처음 경기를 뛰는 선수도 있겠지만, 모든 선수가 그렇게 준비를 했으면 좋겠다. 중압감 받겠지만 받아들이면 편하지 않을까 싶다.

-조유민이 "안 좋은 건 다 가져가겠다"고 했는데.

너무나 안타까운 일이다. 어떤 말로도 위로가 되지 않는 걸 잘 안다. 그럼에도 불구하고 씩씩하게 그런 메시지 보내줘서 고맙고 또 미안한 마음이 든다. 유민이뿐 아니라 (김)주성이, (박)용우도 다쳤다. 부상 선수를 기억하는 게 그 선수 오는 과정 속에서 노력들, 수고가 잊혀지지 않는 것이다. 그 선수들 몫까지 최선다하는게 그들을 위로하는 일인 것 같다.

-이번 월드컵에서 가족과 동행하는 프로그램이 가동되는데

선수들은 월드컵 시작 전부터 가족과 떨어져서 오랜시간 준비를 해야 한다. 대표 선수이기 전에 한 가족의 일원이다. 가족의 울타리가 중요하다. 가족은 마음의 평안을 준다. 18년 대회에서 부족한 부분을 경험을 했다. 더 편안한 환경에서 경기 치르면 좋다고 생각해서 제가 요구를 했다. 축구협회에서도 많은 부분 들어줘서 너무나 감사하다. 협회와 선수의 소통이 중요하다. 앞으로도 선수들이 축구를 할 수 있는 환경이 더 좋아져야 한다.

-등번호가 발표됐다. 라커룸에서 정리가 된건지?

번호에 대해서 선수들이 의견을 내지 않았다. 정해준대로, 그간 달았던대로 받은 것 같다. 저 개인적으로 번호에 대한 의미는 두고 있지 않다. 등번호가 모든 선수의 마음에 들었으면 좋겠다.

-지난 경기 잘된 점

상대가 약체인 건 사실이었지만, 우리 경기 리듬을 찾는 게 중요했다. 3월에 무득점을 하고 경기력 부족한 부분이 있었다. 리듬 찾은 게 중요한 소득이었다. 다음 경기에서도 어떤 공격 작업을 할 것인지, 어떻게 수비를 할 것인지, 리듬을 찾는 게 중요하다. 인범이는 오랜시간 비어있다. 리듬 찾는 데 두 경기가 중요하다.

-내일 경기 마치고 실전만 남는다. 지금 시점에서 현 전력 몇 %?

100%는 없다고 생각한다. 항상 준비하는 과정에서 늘 100% 준비는 없다. 그래도 모든 선수가 합류했고 어제 강인이가 왔따. 잘 맞춰나가고 있따고 생각한다. 계속 오랜시간 함께한 선수들이 있기 때문에 이번 월드컵도 기대가 된다. 하루빨리 경기를 하고 싶다.