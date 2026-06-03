"에볼라 공포'에 결국…" 스페인 시장, 콩고-칠레 평가전 '전격 취소' 명령...콩고,52년만의 본선행 직후 최악의 상황

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[스포츠조선 전영지 기자]2026년 북중미월드컵을 앞두고 스페인에서 열릴 예정이던 민주콩고(DR콩고)와 칠레의 최종 평가전이 콩고 내 에볼라 바이러스 확산 우려로 인해 결국 취소됐다.

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스페인 카디스주의 국경 도시 라리네아 데 라 콘셉시온의 후안 프랑코 시장은 시민 안전이 최우선이라는 판단에 따라 9일로 예정됐던 양국간 평가전 개최를 금지하는 행정 명령(법령)에 전격 서명했다.

이번 결정은 안달루시아 보건당국과 해당 지자체 의료 부서의 강력한 권고에 따른 '예방적 조치'다. 프랑코 시장은 "라리네아 시 보건당국 책임자의 보고서에 따르면, 이번 경기 개최시 발생할 수 있는 보건 위험성을 고려할 때 경기를 치르지 않는 것이 절대적으로 타당하다는 결론을 내렸다"고 밝혔다.

지브롤터 국경 인근에 위치한 인구 6만 5000명 규모의 해안 휴양지 라리네아는 월드컵 본선 직전 최종 모의고사가 될 예정이었으나 감염병 확산 우려로 인해 불발됐다.

DR콩고 대표팀 역시 자국 동부 지역에서 발생한 에볼라 사태를 피해 수도 킨샤사에서 진행하려던 사전 훈련 캠프를 취소하고, 현재 벨기에에 임시 캠프를 차린 상태다.

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영국 BBC 보도에 따르면 현재 대표팀에 소집된 DR콩고 선수단 전원은 자국 리그가 아닌 전원 해외 클럽에서 활약중인 선수들로, 최근 고국을 방문한 이력이 없는 것으로 확인됐다. 그러나 선수들과 달리 일부 지원 스태프와 현지 응원단이 DR콩고 본국에서 스페인으로 직접 이동할 예정이었다는 점이 방역 당국의 발목을 잡았다. 다만, 벨기에 리에주에서 4일 열릴 예정인 DR콩고-덴마크의 친선전은 취소되지 않고 일정을 유지 중이다.

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현재 DR콩고 동부를 강타한 에볼라 바이러스는 '번디부교(Bundibugyo)'로 불리는 매우 희귀한 변이 종으로 알려졌다. 더욱 심각한 문제는 이 변이 바이러스에 대한 백신이 현재 존재하지 않는다는 점이다. 세계보건기구(WHO)는 전용 백신이 개발되어 상용화되기까지 최대 9개월이 소요될 수 있다고 경고했다.

상황이 이렇다 보니 월드컵 개최국인 미국의 대응도 단호하다. 미국 보건국은 에볼라 확산에 대응해 최근 21일 이내에 DR콩고, 우간다, 남수단을 방문한 이력이 있는 비(非) 미국인의 입국을 전면 금지했다.

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1974년 이후 무려 52년 만에 월드컵 본선 무대를 밟은 DR콩고는 미국 휴스턴에 베이스캠프를 차릴 계획이다. 일정대로라면 17일 휴스턴에서 포르투갈과 조별리그 K조 개막전을 치른 뒤, 멕시코 과달라하라로 이동해 콜롬비아를 상대하고, 다시 미국 애틀랜타로 돌아와 우즈베키스탄과 조별리그 최종전을 치러야 한다. 하지만 에볼라 바이러스라는 거대한 악재와 미국의 엄격한 입국 제한 조치로 인해, 어렵게 월드컵 티켓을 따낸 DR콩고의 본선 가도에 빨간불이 들어온 상황이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com