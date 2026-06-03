0분, 또 0분, 韓 국대 에이스의 결단...1티어, 이적시장 끝판왕까지 인정한 이강인의 이적 의지 "많은 출전 시간 원해 떠날 계획"

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 시선은 이제 선수로서의 도약을 바라보고 있다.

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유럽축구 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노는 2일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '이강인과 곤살루 하무스는 더 많은 출전 시간을 확보하기 위해 파리생제르맹(PSG)을 떠날 계획이다'고 보도했다.

로마노는 '아틀레티코 마드리드는 이미 수개월 전부터 두 선수 모두에게 관심을 보였다. 앞으로도 추가적인 구단들의 관심과 제안이 이어질 것으로 예상된다'고 전했다.

PSG 소식에 정통한 프랑스 레퀴프의 로익 탄지 기자 또한 '이강인과 하무스는 올여름 팀을 떠날 가능성이 있다. 두 선수는 다음 시즌 더 큰 역할을 맡고 싶어 한다'며 이강인의 여름 이적 가능성을 조명했다.

로이터연합뉴스

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2025~2026시즌을 유럽챔피언스리그(UCL) 우승으로 마친 파리 생제르맹(PSG), 2년 연속 유럽 정상에 오른 팀은 챔피언의 기쁨을 한껏 누렸다. 다만 이강인은 마냥 웃을 수 없었다. 2년 연속 루이스 엔리케 감독은 UCL 결승에서 이강인을 외면했다. 단 1분도 소화하지 못한 결과를 이강인이 만족할 수는 없었다.

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좁아진 입지는 이미 체감하고 있었다. 올 시즌 많은 리그를 소화한 이강인이지만, 이는 주전이기 때문이 아닌, PSG의 전략 때문이었다. 엔리케 감독은 올 시즌 리그에서 중요 경기를 제외하면 1.5군 기용을 주로 시도했다. 이강인이 그중 한 명이었다. UCL 토너먼트, 컵대회 결승 등 중요 경기에서는 언제나 이강인의 자리가 없었다. 지난해 1월 이후 흔들린 입지는 좀처럼 넓어지지 못했다.

가장 유력한 행선지는 아틀레티코 마드리드다. 아틀레티코는 2023년 이강인이 PSG로 이적할 당시에도 영입에 적극적으로 나섰다. 최근에도 마찬가지다. 이강인을 데려오기 위해 겨울 이적시장에서도 제안을 건넸다고 알려졌지만, PSG의 반대에 무산됐다. 아틀레티코가 이강인을 강력하게 원하는 이유 중 하나는 알레마니 디렉터의 존재다. 알레마니는 과거 이강인이 발렌시아 최고 유망주로 인정받을 시절, 발렌시아 CEO를 맡았었다. 이강인의 재능을 알아본 인물 중 한 명이다. 그는 2025년 10월 아틀레티코 디렉터로 부임했고, 겨울 이적시장부터 곧바로 이강인에게 주목했다.

로이터연합뉴스

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이강인으로서는 좋은 기회가 될 수도 있다. 아틀레티코는 PSG와 마찬가지로, 리그, 유럽챔피언스리그에서 경쟁력을 갖춘 팀이다. PSG처럼 독보적인 리그 내 입지는 아니지만, 디에고 시메오네 감독을 중심으로 뭉친 선수단은 어느 시즌이든 반전을 만들 저력이 있다. 또한 PSG에서 이강인은 최근 입지가 좋지 않다. 핵심 경기에서 선발로 나서는 경우가 없다. 하지만 아틀레티코가 선발 자리를 보장해주고 영입한다면, 스페인 무대로 복귀해 다시금 주전 자원으로 활약할 가능성도 적지 않다.

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그리즈만의 이탈도 이강인의 아틀레티코행에 불을 붙이는 요소다. 스페인 언론은 '아틀레티코 디렉터인 마테우 알레마니는 파리생제르맹(PSG)의 이강인을 매우 높이 평가하고 있다. 이강인은 리즈만의 완벽한 대체자이기 때문에 계획은 그대로 진행될 것입니다. 비슷한 성향을 가진 선수이고, 윙어, 세컨드 스트라이커, 센터 포워드 등 다양한 포지션을 소화할 수 있다'고 평가했다. 이강인의 여름 이적시장 행보가 더 큰 관심을 받을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com