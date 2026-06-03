'파격적! 도안 선발, 구보 백업' 정대세가 꼽은 일본의 네덜란드전 예상 선발 라인업.."도안은 중요한 순간, 득점하는 선수"

정대세 선정 일본의 북중미월드컵 조별리그 네덜란드전 예상 베스트11 캡처=사커다이제스트웹 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]재일동포 출신으로 북한 국가대표로 2010년 남아공월드컵 본선에 출전했던 정대세가 북중미월드컵 조별리그에서 일본의 첫 네덜란드전 예상 베스트11을 전망했다. 그런데 몇 포지션에 흥미로운 선발 선수를 낙점했다. 구보 다케후사와 나카무라 게이토를 선발이 아닌 백업으로 예상했다.

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일본은 이번 북중미월드컵 조별리그 첫 네덜란드전을 15일(한국시각)에 갖는다. 조별리그 첫 경기는 향후 32강 통과를 위해 매우 중요하다. J리거 출신으로 K리그에서도 뛴 경험이 있는 정대세는 일본 매체 '사커다이제트웹'을 통해 예상 선발 라인을 공개했다. 3-4-2-1 전형이다.

먼저 굳어진 자리부터 보면 골키퍼는 두말할 필요가 없다. 붙박이 스즈키 자이온이다. 스리백의 중앙에 다니구치 쇼고, 더블 볼란치에는 가마다 다이치와 사노 가이슈, 최전방 공격수에는 우에다 아야세로 다른 선택의 여지가 별로 안 보인다. 정대세는 오른쪽 센터백에 와타나베 쓰요시를 선택했다.

정대세는 일본이 네덜란드를 상대로 가장 고민할 포인트는 "수비하면서도 우에다에게 어떻게 골을 넣게 할 것인가" "우에다가 (상대 수비에) 막혔을 때 누가 골을 넣을 것인가"라고 꼽았다. 그는 이 두 문제를 풀기 위해 오른쪽 윙백과 오른쪽 처진 스트라이커로 각각 스가와라 유키나리, 도안 리츠가 선발로 나설 것으로 전망했다. 정대세는 "전반전 오른쪽 윙백은 수비력을 높이 사 스가와라로 하고 싶다. 그리고 공격 2선에서 누가 골을 넣을지 생각하면 도안이다. 구보 타케후사의 팬분들께는 미안하다. 어디까지나 나의 전망이다"고 말했다.

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정대세는 왼쪽 처진 스트라이커로는 소속팀 셀틱서 리그 종반전에 컨디션이 좋았던 마에다 다이젠을 골랐다. 이토 준야에 대해서는 "무조건 오른쪽이다. 오른쪽에서 올리는 크로스는 절대적인 무기"라고 설명했다.

아이슬란드전에 나선 도안 리츠(왼쪽) AP

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정대세는 "전반전 왼쪽 윙백에는 나카무라 케이토가 아니라 스즈키 준노스케를 넣고 싶다. 그렇게 되면 왼쪽 센터백은 이토 히로키가 설 것 같다"면서 "첫 경기는 지지 않는 싸움 방식이 필요하다. 윙백에 누구를 두느냐에 따라 경기의 향방이 좌우된다. 그러므로 전반전은 그 자리에 스가와라와 스즈키를 기용하고 싶다"고 했다.

정대세는 일본의 네덜란드전에서 승부의 열세를 가진 선수로 도안을 꼽았다. 그는 "구보 보다 도안이다. 도안은 중요한 순간에 골을 넣을 수 있는 공격수다. 그게 재능"이라며 "수비를 잘 하면서도 우에다, 도안, 마에다로 상대 골망을 흔들 수 있다"고 예상했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com