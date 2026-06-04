[파이팅코리아]'영원한 리베로' To. 홍명보 감독-From. '고려대 87동기' 염경엽&김상식&서동철 "올해도 뜨겁게 응원"

프로축구 울산현대 홍명보 감독-프로야구 LG트윈스 염경엽 감독 우승감독 신년 인터뷰 양재동=최문영 기자 deer@sportschosun.com/2023.12.26/

프로축구 울산현대 홍명보 감독-프로야구 LG트윈스 염경엽 감독 우승감독 신년 인터뷰 양재동=최문영 기자 deer@sportschosun.com/2023.12.26/

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'영원한 리베로' 홍명보 국가대표팀 감독(57)은 대한민국 축구의 '살아있는 전설'이다. 그는 대학생 신분이던 1990년 혜성처럼 등장했다. A매치 4경기 만에 한국 축구를 책임질 '대형 수비수'로 단박에 눈도장을 찍었다.

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그는 1990년 이탈리아 대회를 시작으로 4회 연속 월드컵 무대를 밟았다. 황선홍 대전하나시티즌 감독, 이운재 베트남대표팀 골키퍼 코치와 한국인 월드컵 최다 대회 출전 기록을 공동 보유하고 있다. 홍 감독은 4개 대회에서 16경기를 소화하며 출전 경기 수로는 한국인 단독 1위에 랭크돼 있다. 무엇보다 2002년 한-일월드컵에선 주장으로 한국의 사상 첫 4강 진출을 견인했다.

선수로서 화려한 커리어를 쌓은 홍 감독은 지도자로서도 승승장구했다. 2006년 독일월드컵에 코치로 함께했고, 2009년 20세 이하(U-20) 월드컵에선 8강을 이끌었다. 2012년 런던올림픽에선 동메달을 지휘했다. 한국 축구 역사상 올림픽 첫 '포디움 입성'이었다. 그는 2014년 브라질 대회에서 다시 한번 월드컵 무대를 밟았다. 그러나 기대에 미치지 못했다. 조별리그에서 1무2패를 기록하며 토너먼트의 문을 넘지 못했다. 홍 감독은 모든 책임을 지고 물러났다.

흔들렸지만, 부서지지 않았다. 시간을 마냥 흘려보내지도 않았다. "2014년 월드컵은 커리어에서 가장 좋지 않았지만, 반대로 거기서 배운 것도 많다. 만약 그것마저 성공했다면 지금의 삶이 쉽지 않았을 것 같다."

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돌아온 홍 감독은 한층 더 단단한 모습이었다. 2021년 울산 현대(현 울산 HD)의 지휘봉을 잡고 필드로 돌아왔다. 2022년에는 17년 만의 K리그 정상 등극을 이끌었다. '매직'은 계속됐다. 울산은 홍 감독 체제에서 2023년에도 트로피를 거머쥐었다. 최고의 순간, 홍 감독은 위기에 빠진 '팀 코리아'를 구할 소방수로 나섰다. 위르겐 클린스만 감독 시절 흔들릴 대로 흔들린 한국 축구, 홍 감독에게 손을 내밀었다. 2024년 7월 세상에 나온 홍명보호 2기는 펄펄 날았다. 2026년 북중미월드컵 아시아 3차예선을 '무패'(6승4무)로 통과했다. 11회 연속 월드컵 진출의 금자탑을 쌓았다.

김상식 감독. 사진제공=KBL

서동철 단장. 사진제공=WKBL

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이제 본 무대다. 한국은 조별리그 A조에서 체코-멕시코-남아공과 레이스를 시작한다. 홍 감독은 자신의 7번째 월드컵을 준비하고 있다. 그런 홍 감독을 '고려대 87학번 동기' 염경엽 LG 트윈스 감독, 서동철 여자프로농구 인천 신한은행 단장, 김상식 전 남자농구 대표팀 감독은 한 마음으로 뜨겁게 응원했다. 김 전 감독은 "응원한다"며 짧지만 강한 메시지를 전했다.

염 감독과 서 단장의 마음도 다르지 않았다. "홍 감독과 친하다. 친한 친구로 지내온 지도 벌써 40년 가까운 시간이 지났다. '월드컵 사령탑'이란 영광스러운 자리, 한편으론 국민들의 기대가 워낙 큰 무대라 부담이 클 것이다. 내가 봐온 우리 홍명보 감독은 어려운 상황에서도 좋은 결과를 만들어낼 수 있는, 능력 있는 사령탑이라고 생각한다. 항상 응원하고 있다. 올해도 뜨겁게 응원하겠다."(염 감독)

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"명보는 대학생 때부터 월드컵에 나갔는데, 남들은 쉽게 할 수 없는 큰 일을 하고 있는 것 같다. 사실 홍명보란 사람은 화려해 보이고, 스포츠 스타 중에서도 스타란 이미지가 강하다. 그래서 그 부담감과 압박감이 더 클 것이다. 더욱이 월드컵은 대한민국 국민 모두가 지켜보는 큰 무대다. 얼마나 큰 부담감 속에 준비하고 있을지 안 봐도 알 것 같다. 월드컵이기 때문에 편안한 마음으로 나설 수는 없겠지만, 자부심을 갖고 잘하고 왔으면 좋겠다." (서 단장)

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com