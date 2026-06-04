우리 이혼했어요...'손흥민-메시급' MLS 최고 스타, 우승 도전 변수, 17년 결혼 생활 파경..."위대했던 사랑이 끝났다"

사진=tz 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미국 메이저리그사커(MLS) 스타인 토마스 뮐러가 아내와 이혼했다.

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독일의 tz는 4일(한국시각) '17년의 결혼 생활 끝에 뮐러 부부가 헤어졌다'고 보도했다.

tz는 '바이에른 뮌헨의 아이콘인 뮐러가 아내와 이혼했다. 오랜 기간 부부였던 두 사람의 변호사는 위대했던 사랑이 끝났음을 확인했다. 아내는 뮐러가 뛰어난 선수가 될지 확신하지 못하던 시절부터 사랑에 빠졌다. 두 사람은 17년 동안 부부였다. 이제 그들의 사랑은 식었다. 변호사는 두 사람이 더 이상 함께 살지 않는다고 확인했다'고 전했다.

AP연합뉴스

크리스티안 셔츠 변호사는 "두 사람은 얼마 전 원만하게 헤어졌다. 더 이상의 언급은 없을 것이다. 의뢰인의 사생활을 존중해 주시고 더 이상의 문의는 자제해 주시길 부탁드린다"고 밝혔다. tz는 '토마스 뮐러 부부는 이 안타까운 소식에 대해 아무런 언급도 하지 않았다. 한때 이상적인 커플로 불렸던 두 사람은 최근 공식 석상에 모습을 드러내거나 사진이 공개된 적이 거의 없었다'고 덧붙였다.

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이미 징후를 보였다고 알려졌다. tz는 '뮐러는 몇 주 전 독일 언론 무도회에 혼자 참석했다. 두 사람의 관계는 공식적으로 끝났다. 사생활을 서로 소중히 여겼기에 공개적인 발표는 없을 것이다. 조용하고 공개적인 갈등 없이 마무리됐다'고 설명했다.

AFP연합뉴스

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뮐러는 바이에른과 독일 축구를 대표하는 상징과도 같은 선수였다. '라움도이터(공간연주자)'라는 별명과 함께 탄탄한 기술, 공간 이해능력, 멀티 포지션 소화 능력이 돋보였던 뮐러는 2008년 바이에른 1군에 처음 합류한 이후 직전 2024~2025시즌까지 줄곧 바이에른에서만 뛴 원클럽맨이다.

지난해 여름 손흥민처럼 MLS로 향했다. 밴쿠버 화이트캡스에 합류해 팀의 MLS컵 결승 진출을 이끄는 등 활약을 선보였다. 다만 올 시즌은 이혼 여파 등 우승 도전에 정신적으로 힘들 수 있는 요소가 더해지며, 뮐러의 향후 활약 여부에도 관심이 쏠리게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com