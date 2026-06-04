[프로보 현장인터뷰]'한국에 0-1 패' 엘살바도르 감독, "한국 수비가 좋았다…월드컵서 멕시코와 대등할 것"

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[프로보(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호와의 친선경기에서 패한 엘살바도르의 에르난 다리오 고메스 감독이 한국 수비력에 엄지를 치켜세웠다.

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고메스 감독은 4일 오전 10시(한국시각) 홍명보호의 2026년 북중미월드컵 사전 훈련캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티 근교 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국 축구 A대표팀과의 평가전에서 0대1로 패한 기자회견에서 "한국에 있어 중요한 경기에서 맞붙었다. 한국은 연속해서 월드컵에 출전한 강팀이다. 그런 한국에 대비해서 질서있는 플레이를 펼쳤다. 강한 압박과 측면을 잘 활용했다. 전반 특히 잘했다. 중요한 건 한국이 좀 더 능력있는 팀이었다. 중원 과정과 컨트롤, 점유하는 능력이 우리보다 뛰어났다. 후반에 다른 선수 실험하는 과정이 있었다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 100위 약체인 엘살바도르는 전반 강한 전방 압박으로 한국의 빌드업을 '완벽 봉쇄'하고, 한국 선수들의 실수를 유발했다.

전반을 무실점 0-0으로 마치며 선전한 엘살바도르는 후반 12분 'K리그 MVP' 이동경(울산)에게 프리킥으로 결승골을 허용하며 0대1로 졌다.

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한국 공략 포인트에 대해선 "처음에 5-3-2 전술로 수비했다. 공격시엔 3-5-2를 활용했다. 측면을 오픈되게 활용하고자 노력했다. 측면에서 기회를 만들려고 노력했지만 한국 수비력이 좋아 과정에 어려움을 겪었다. 한국 수비가 좋았다. 잘하는 압박으로 볼을 빨리 탈취했고, 전환하는 과정이 빨랐다. 우리는 대등한 경기를 펼치기 위해 노력했다. 한국이 월드컵에서 좋은 성적내기를 기대한다"라고 했다.

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지난 5월 31일 트리니다드토바고를 5대0으로 대파한 대한민국은 월드컵을 앞두고 두 번의 모의고사에서 무실점 2연승을 따내며 가벼운 발걸음으로 '결전의 땅' 멕시코로 향할 수 있게 됐다.

고메스 감독은 콜롬비아, 에콰도르, 파나마 등 다양한 남미 축구대표팀을 이끌고 월드컵에 나선 베테랑 중의 베테랑. 월드컵 예선 등 대회에서 한국의 월드컵 상대인 멕시코를 상대했다. 고메스 감독은 "월드컵을 개최하는 홈 팀은 모든 팀이 압박을 느낄 거다. 멕시코도 압박을 느낄 거다. 감독이 정열이 많다. 기술이 좋은 팀이다. 과정을 잘 만든다. 한국과 비슷한 느낌을 받는다. 그 결과로는 대등한 경기가 될 것 같다. 어느 팀이 이겨도 크게 놀랄 일은 아닐 것 같다"라고 했다.

프로보(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com