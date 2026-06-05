'생애 첫 수상!' 화성FC 차두리 감독, 5월 ‘flex 이달의 감독상’ 수상

사진=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 이현석 기자]차두리 감독이 지도자로서 이달의 감독상을 첫 수상하는 기쁨을 누렸다.

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차두리 화성 FC감독은 팀을 이끌고 5월에 열린 5경기에서 4승 1무를 기록하며 무패 행진을 달리며, 5월 'flex 이달의 감독상'을 수상했다.

뛰어난 기세를 자랑했다. 화성은 5월 첫 경기였던 10라운드 안산전에서 2대0 승리를 거뒀고, 이후 11라운드 수원FC전에서 1대1 무승부를 기록했다. 이어 12라운드에서는 선두 부산을 3대2로 꺾었고, 13라운드 충북청주전 3대2 승리, 14라운드 경남전 2대0 승리로 3연승을 달성했다. 화성은 다섯 경기에서 11득점 5실점을 기록하며 공수 양면에서 안정적인 모습을 보였고, 두 차례 무실점 경기를 펼쳤다.

이번 수상은 화성의 상승세를 이끈 차두리 감독의 지도력을 인정받은 결과다. 이로써 차두리 감독은 개인 통산 첫 이달의 감독상을 수상하는 영광을 안았다.

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한편 flex는 2023년부터 연맹과 K리그 공식 HR 파트너십을 체결한 HR 기반 AI 플랫폼 기업이다. flex는 K리그 경기장 내 통합 광고와 'flex 이달의 감독상', 'K리그 아카데미 HR 교육 과정' 등 다양한 공동 사업을 펼치고 있다. flex는 훌륭한 리더십으로 선수들이 목표에 집중하는 하나의 팀을 만들고, 모든 조직장에게 귀감이 되는 K리그의 명장을 선정해, 매월 이달의 감독상을 후원하고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com