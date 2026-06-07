"뺨을 때리다니" 선넘은 호날두의 포르투갈, FIFA 징계 위기…레앙의 레드카드, '친선'경기 왜 하니

epa13021013 Portugal player Rafael Leao (2-L) and Chile player Ivan Roman (L) argue and are sent off during the international soccer friendly match Portugal against Chile held at National Stadium, in Oeiras, Portugal, 06 June 2026. EPA/JOSE SENA GOULAO

Soccer Football - International Friendly - Portugal v Chile - Estadio Nacional do Jamor, Lisbon, Portugal - June 6, 2026 Portugal's Rafael Leao and Chile's Francisco Sierralta clash as Ivan Roman reacts REUTERS/Rodrigo Antunes

Referee Luca Zufferli shows red cards to Portugal's Rafael Leao, left, and Chile's Ivan Roman during an international friendly soccer match between Portugal and Chile in Oeiras, outside Lisbon, Saturday, June 6, 2026. (AP Photo/Armando Franca)

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[스포츠조선 김성원 기자]크리스티아누 호날두의 포르투갈이 2026년 북중미월드컵 개막도 하기 전에 위기에 빠졌다.

난투극을 벌인 하파엘 레앙이 징계 위기다. 포르투갈은 7일(이하 한국시각) 포르투갈 오에이라스의 에스타디오 나시오날에서 칠레와 친선경기를 가졌다.

그러나 전반 추가시간 불상사가 일어났다. 레앙이 이성을 잃고 상대 선수를 때려 퇴장을 당했다. 영국의 '더선'은 '레앙은 국제축구연맹(FIFA)의 징계 위기로 월드컵 출전이 불투명해졌다'고 전했다.

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포르투갈의 주앙 칸셀루가 칠레의 펠리페 파운데스를 거친 수비로 넘어뜨리며 충돌이 벌어졌다. 격분한 파운데스의 동료 이반 로만이 칸셀루와 몸싸움을 벌였다.

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레앙이 참전했다. 그는 로만을 두 손으로 밀어냈다. 둘 사이의 감정이 격해졌다.

Portugal?s defender #20 Joao Cancelo (2L) and Portugal?s forward #17 Rafael Leao (R) argue with Chile?s defender #26 Felipe Faundez (L) and Chile?s defender #5 Ivan Roman during the international friendly football match between Portugal and Chile at Estadio Nacional do Jamor in Oeiras, on June 6, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

레앙이 선을 넘었다. 그는 로만의 뺨을 때렸다. 로만이 쓰러졌고, 주심은 레앙은 물론 로만에게도 레드카드를 꺼내들었다.

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험악한 분위기 속에 포르투갈이 칠레를 2대1로 꺾었다. 선발 출전한 호날두 대신 후반 시작과 함께 교체투입된 곤살로 게드스가 13분 선제골을 터르렸다.

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후반 30분에는 브루노 페르난데스가 두 번째 골문을 열었다. 칠레는 루카스 세페다가 추가시간 만회골을 터트렸지만 승부의 추는 이미 기운 뒤였다.

포르투갈은 북중미월드컵에서 콜롬비아, 우즈베키스탄, 콩고민주공화국과 K조에 포진했다. 18일 콩코민주공화국과 조별리그 1차전을 치른다.

그러나 레앙의 징계 위기로 고심이 커졌다. 이탈리아 세리에A 명문 AC밀란에서 활약하고 있는 레앙은 이번 여름 이적이 예상된다. 아스널도 눈독을 들이고 있다.

월드컵에서 스스로 가치를 증명해야 한다. 그러나 안갯속이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com