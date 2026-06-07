[댈러스ON]"나도 '쏘니' 팬이에요!" 홍명보호 첫 상대 체코 '깜짝' 고백…경계 대상 1호 '단연' 캡틴 손흥민

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 손흥민이 패스를 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

인터뷰하는 로빈 흐라나치. 사진=연합뉴스

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[헬스(미국)=스포츠조선 김가을 기자]팬심(心)은 잠시 접어둬야 한다. 체코가 월드컵 '첫 상대' 홍명보호를 극도로 경계했다.

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체코축구대표팀은 6일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 맨스필드의 텍사스 헬스 맨스필드 스타디움에서 본격 훈련에 나섰다. 5일, 베이스 캠프에 뒤늦게 입성한 뒤 처음으로 모습을 드러낸 것이다.

최대 관심사는 단연 '첫 번째 상대' 홍명보호에 대한 준비였다. 대한민국과 체코는 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라의 과달라하라 스타디움에서 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 첫 경기를 치른다. 2006년 독일 대회 이후 20년 만에 밟는 월드컵 무대. 더욱이 조별리그 첫 경기는 토너먼트로 가는 데 매우 중요한 관문이다. 뜨거운 관심이 모아질 수밖에 없다. 체코의 골키퍼 마체이 코바르시(아인트호벤)와 블라디미르 다리다(흐라데츠크랄로베)가 한 입 모아 "첫 번째 경기의 중요성은 모두가 잘 알고 있다. 열심히 준비하겠다"고 말한 이유다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 손흥민이 슛팅을 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

인터뷰하는 체코 골키퍼 마테이 코바르시. 사진=연합뉴스

기대와 경계가 공존했다. 체코축구협회 관계자는 "한국은 훌륭한 팀이다. 선수 모두의 기량이 뛰어나다. 다만, 나는 손흥민(LA FC)의 팬이다. 손흥민이 특히 기대된다"며 웃었다.

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선수들도 다르지 않았다. 손흥민을 막아야 하는 핵심 수비수 로빈 흐라냐치(호펜하임)는 "한국은 공격진에 빠른 선수들이 많다. 우리 팀 수비수들도 스피드가 있어서 대등하게 맞설 수 있다고 생각한다"며 특히 손흥민의 이름을 콕 집어 "손흥민은 '트루 레전드'다. 대결이 기다려진다"고 말했다.

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베테랑 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)도 손흥민이 이끄는 한국의 스피드를 경계했다. 그는 "한국은 팀적으로 빠르고 카운터 어택이 좋다. 위협적이라고 생각한다. 우리가 한국과는 조금 다른 축구 스타일을 한다. 하지만 반대로 우리는 키가 큰 것이 장점이라고 생각한다. 흥미로운 경기가 될 것"이라고 전했다.

헬스(미국)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com