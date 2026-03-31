"갤러리 아닌, 파트너입니다" 17일 개막 넥센·세인트나인 Masters 2026, 고품격 '페이트론' 문화 선도

선수들을 따라 페어웨이를 걸을 수 있는 인사이드 더 로프스

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[스포츠조선 정현석 기자]부산·경남 최대의 골프 축제, KLPGA 정규투어 '넥센·세인트나인 Masters 2026'이 오는 4월 17일부터 19일까지 사흘간 경남 김해 가야 컨트리클럽에서 개최된다.

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올해 역시 대회의 후원자이자 파트너인 '페이트론(Patron)' 제도를 이어가며, 이들을 위한 프리미엄 서비스를 대폭 강화했다.

이번 대회의 가장 큰 특징은 페이트론이 필드 위 선수들과 호흡하며 대회의 일부가 되는 특별한 경험이다.

라운드별 선착순 30명에게만 허락되는 인사이드 더 로프스(Inside the Ropes) 프로그램은 페이트론이 선수와 함께 페어웨이를 걸으며 경기의 긴장감을 가장 가까이에서 체험할 수 있는 프리미엄 관람 서비스.

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전용 프리미엄 관람 구역도 제공된다.

1번 홀 티잉 그라운드에서 펼쳐지는 호쾌한 티샷 관람을 시작으로, 17번 그린에 위치한 '넥센타이어테크 오아시스존'에서는 시원한 맥주가 무료로 제공되고, 편안한 좌석에서 선수들의 그린 공략을 관람할 수 있다. 마지막으로 18번 홀 그린 앞에서는 13번째 챔피언의 탄생을 지켜볼 수 있는 '그린뷰 페이트론 존'까지 오직 페이트론에게만 최고의 뷰를 제공한다..

선수들과 함께하는 페이트론

추가로 페이트론 티켓 구매시 스페셜 기프트 패키지가 제공된다. 대회 한정판 기념 우산, 모자, 그리고 프리미엄 골프볼인 '세인트나인 N PRO X' 1더즌이 포함돼 가치를 더했다.

페이트론들의 응원 속에 펼쳐질 이번 대회는 코스 변별력 또한 역대급이다.

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올해 전장은 6902야드로 세팅돼 2024년 6818야드, 2025년 6836야드를 넘어 KLPGA 역대 최장 전장을 자랑한다. 선수들의 폭발적인 비거리와 정교한 코스 매니지먼트를 동시에 감상할 수 있는 최적의 무대다.

상금 규모 역시 전년 대비 1억 원 증액된 총상금 10억 원으로 책정돼 대회 위상을 높였다.

'장타 아이콘'이자 디펜딩 챔피언 방신실인 필두로, 홍정민(2025 상금왕), 유현조(2025 대상), 이예원, 박현경 등 KLPGA를 대표하는 스타 플레이어들이 페이트론 앞에서 화려한 샷 대결을 펼칠 예정이다.

넥센·세인트나인 Masters 2026 대회 포스터

지역 경제와의 상생 모델도 잊지 않았다.

김해의 향토 음식인 '뒷고기'를 테마로 한 먹거리 존을 운영해 페이트론에게 지역의 풍미를 전하며, 스포츠와 문화가 어우러진 축제를 완성한다.

현장을 찾지 못하는 팬들을 위해 전국 골프존 매장에서 '제5회 넥센·세인트나인 마스터즈 스크린 골프대회'를 4월 한 달간 진행하며 온라인과 오프라인의 경계를 허문다.

넥센 그룹 관계자는 "넥센·세인트나인 Masters의 진정한 주인공은 선수와 함께 대회를 완성해 나가는 '페이트론' 여러분"이라며, "차별화된 예우와 프리미엄 관람 서비스를 통해 페이트론이 자부심을 느낄 수 있는 최고의 골프 축제로 거듭나겠다"고 밝혔다.

페이트론을 포함한 대회 입장권은 3월 30일부터 인터파크를 통해 사전 구매가 가능하다. 구매 수량이 한정적인 '인사이드 더 로프스'는 선착순으로 판매된다.

사진제공=브리온컴퍼니