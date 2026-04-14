"퇴근 후 현장 대기 끝" 쇼골프, 모바일 실시간 타석 예약 시스템 도입[골프소식]

사진제공=쇼골프

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[스포츠조선 정현석 기자]골프 통합 플랫폼 쇼골프가 연습장 이용의 불편을 개선한 모바일 실시간 타석 예약 시스템을 도입했다.

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이번에 선보인 서비스는 스마트폰을 통해 연습장 타석 현황을 실시간으로 확인하고 사전 예약까지 가능한 시스템. 특히 퇴근 이후 이용자가 몰리는 시간대의 대기 문제를 해소하는 데 초점을 맞췄다. 기존에는 인기 시간대에 연습장을 방문할 경우 현장에서 대기하거나 이용 가능 여부를 직접 가서 확인해야 하는 불편이 있었지만, 이번 시스템 도입으로 이용자는 방문 전에 원하는 시간의 타석을 미리 확보할 수 있게 됐다.

쇼골프 모바일 예약 시스템은 '실시간성'과 '간편성'에 초점을 맞춰 설계됐다. 이용자는 앱을 통해 현재 타석 상황을 확인하고 즉시 예약할 수 있고, 별도 대기나 문의 과정 없이 몇 번의 터치만으로 예약이 완료되는 구조다. 이를 통해 연습장 이용 과정에서 발생하던 시간 낭비를 최소화 했다.

또한 이번 서비스는 인증 기반 할인 기능이 함께 적용됐다. 이를 통해 이용자는 보다 합리적인 비용으로 연습장을 이용할 수 있고, 개인별 이용 패턴에 맞춘 혜택 제공도 가능하다.

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특히 이번 시스템은 골퍼들의 이용이 집중되는 저녁 '피크 타임' 공략에 초점을 맞췄다.

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퇴근 후 연습장은 대기 인원이 몰리며 이용 불편이 지속적으로 발생해 왔다. 쇼골프는 이를 해결하기 위해 실시간 타석 확인, 모바일 사전 예약, 간편 결제 및 할인 적용까지 전 과정을 하나로 통합했다.

이용자는 더 이상 대기하지 않고 도착 즉시 연습이 가능한 환경을 경험할 수 있다.

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쇼골프는 이번 시스템 도입을 통해 연습장 이용 방식이 기존 오프라인 중심에서 모바일 기반 예약 중심 구조로 빠르게 전환될 것으로 보고 있다. 연습장과 골프 예약 플랫폼을 동시에 운영해온 쇼골프는 그간 축적된 이용 데이터를 기반으로 서비스를 고도화해왔으며, 이번 모바일 예약 시스템 역시 이러한 운영 경험을 반영해 구축됐다.

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쇼골프 관계자는 "이제 연습장 이용도 기다리는 것이 아니라 예약하는 방식으로 변화하고 있다"며 "앞으로도 이용자 중심의 편의성을 강화해 골프 이용 환경을 지속적으로 개선해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

해당 서비스는 쇼골프 연습장 및 모바일 플랫폼을 통해 이용 가능하며, 실시간 타석 예약과 인증 할인 혜택을 함께 제공받을 수 있다.