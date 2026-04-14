프리미엄 '성능+디자인', 한정판 미즈노 프로 M-15 그레이 IP' 에디션 아이언 출시

한정판 미즈노 프로 M-15 그레이IP 에디션

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[스포츠조선 정현석 기자]한국미즈노는 '미즈노 프로 시리즈' 인기 아이언 모델 'M-15 아이언'에 '그레이 IP' 마감을 적용한 한정판 모델 '미즈노 프로 M-15 그레이 IP(Mizuno Pro M-15 GRAY IP)' 에디션을 새로 선보였다.

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이번 모델은 기존 'M-15'의 설계와 성능은 그대로 유지하면서, 헤드 마감을 '그레이 IP(GRAY IP, Ion Plating)'로 적용해 보다 고급스럽고 차별화된 외관을 구현한 것이 특징. 성능 변화 없이 디자인 완성도를 높인 한정판 모델로, 프리미엄 아이언을 선호하는 골퍼를 위한 선택지를 확대했다.

한정판 '미즈노 프로 M-15 그레이 IP' 에디션은 머슬백의 세련된 외관을 유지하면서도 고반발 성능과 관용성을 동시에 구현한 '뉴 핫 메탈 블레이드 아이언(New Hot Metal Blade Iron)'. 번호별 최적 설계를 통해 롱아이언부터 숏아이언까지 각기 다른 퍼포먼스를 제공한다. 롱아이언은 약 50g의 텅스텐 웨이트와 중공 구조를 결합해 낮고 깊은 무게중심을 구현하며, 높은 탄도와 안정적인 비거리를 제공한다. 미들아이언은 비거리와 컨트롤 성능의 균형을, 숏아이언은 높은 무게중심 설계를 통해 스핀 성능과 정밀한 컨트롤을 강화했다.

한정판 미즈노 프로 M-15 그레이IP 에디션

또한5번부터 8번 아이언에 적용된 '콘투어 엘립스 페이스(Contour Ellipse Face)' 설계를 통해 볼 스피드 영역을 확대하여, 미스샷 상황에서도 안정적인 비거리 성능을 유지할 수 있도록 했다.

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이번 한정판 '미즈노 프로 M-15 그레이 IP' 에디션은 기존 퍼포먼스에 디자인 차별화를 더한 모델로, 그레이 IP 마감을 통해 절제된 프리미엄 이미지를 완성했다. 특히 헤드 마감과 조화를 이루는 'DYNAMIC GOLD 105 ONYX BLACK', 'NS PRO 950GH NEO BLACK' 샤프트를 함께 구성해 클럽 전체의 통일감을 강화했다.

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해당 모델은 5번 아이언부터 PW까지(5~PW) 구성된 세트로 출시됐다.

한국미즈노 관계자는 "'미즈노 프로 M-15 그레이 IP' 에디션은 성능 뿐 아니라 외관까지 중요하게 고려하는 골퍼들에게 만족스러운 선택지가 될 것"이라고 밝혔다.

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사진제공=한국미즈노