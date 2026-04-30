"캐디가 치라고 했다" 잊혀져가던 오구 논란, 윤이나는 왜 스스로 무덤을 팠을까

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[스포츠조선 김용 기자] 왜 스스로 무덤을 팠을까.

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미국 LPGA 투어에서 활약중인 윤이나는 왜 스스로 논란을 자초했을까.

결국 고개를 숙였다.

윤이나 국내 소속사인 세마스포츠마케팅은 30일 윤이나의 입장문을 전달했다.

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윤이나는 지난주 막을 내린 LPGA 투어 셰브론 챔피언십에서 미국 진출 후 최고 성적인 공동 4위를 차지했다. 하지만 기쁨은 얼마 가지 못했다. 최종 라운드를 앞두고 한 현지 매체 '골프위크'와의 인터뷰 내용이 논란이 된 것이다.

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골프위크는 윤이나가 선전하자 2022년 KLPGA 투어에서 있던 오구 논란을 끄집어냈다. 윤이나가 미국에서 꾸준하게 활약하려면, 오구 플레이에 대한 오명을 벗어내려면 반드시 거쳐야 할 관문같은 순간. 털어내고 가야했다.

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하지만 거짓이나, 사실과 다른 얘기는 안됐다. 윤이나는 당시 자신의 공이 아닌 걸 알고도 플레이를 한 것, 늑장 신고를 한 것에 대한 설명을 하며 "당시 캐디가 치라고 했다"는 표현을 했다. 당시 자진 신고를 권유했다던 캐디의 말과 180도 다른 발언을 했다. 또 다음 홀에서야 공이 다른 것을 알았다고 했는데, 이 또한 당시에는 해당홀 그린에서 알았다고 했던 기록이 그대로 남아있어 위기를 돌파하기 위한 거짓 논란에 휩싸일 수밖에 없었다.

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윤이나는 "셰브론 챔피언십 최종 라운드를 앞두고 인터뷰가 진행됐다. 경기 직후 긴박한 상황 속에서 설명하는 과정에 있어 표현이 충분히 신중하지 못했다. 이 점에 대해 무겁게 받아들이고 있으며 깊이 반성하고 있다"고 말했다.

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윤이나는 이어 "무엇보다 해당 발언으로 상처 받으셨을 모든 분들께 죄송한 말씀을 드린다. 어떠한 상황에서도 책임은 선수 본인에게 있다는 점을 분명히 인지하고 있다. 그 책임을 결코 다른 누구에게 돌릴 의도는 없었음을 말씀드린다"고 했다. 당시 캐디를 의식한 발언으로 해석된다.

윤이나는 마지막으로 "이번 일을 통해 내 언행이 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 다시 한 번 깊이 깨달았다. 앞으로 더욱 신중하고 성숙한 자세로 모든 순간에 임하며, 모든 관계자와 팬들에게 신뢰를 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

윤이나는 오구 논란에 대한 징계 감면으로 KLPGA 무대에 복귀한 뒤, 2024년 1년 만 뛰며 대상을 차지하고 바로 LPGA 투어 진출을 선택해 그 때도 논란이 됐었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com