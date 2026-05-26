백호의 재해석, 어메이징크리, '리브골프 코리아 2026' 기념 KGC 익스클루시브 컬렉션 공개

LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 남성용 티셔츠

LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 여성용 티셔츠

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[스포츠조선 정현석 기자]하이엔드 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 오는 5월 28일부터 31일까지 부산 아시아드 컨트리클럽에서 열리는 '리브골프 코리아 2026'을 기념해 코리안 골프 클럽ㅍ 익스 클루시브 컬렉션을 출시한다.

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KGC의 공식 의류 파트너인 어메이징크리는 이번 컬렉션을 통해 KGC의 상징인 '백호'를 브랜드 고유의 감성으로 재해석했다. 백호의 강인한 이미지와 팀 아이덴티티를 브랜드 시그니처 디자인에 반영해 기능성과 스타일을 동시에 구현한 것이 특징.

이번 컬렉션은 의류와 액세서리 등 다양한 제품군으로 구성됐다.

LIV 플레이어 아코디오 티셔츠

LIV 플레이어 아코디오 티셔츠는 KGC의 공식 컬러웨이인 화이트, 블랙, 블루 3가지 색상으로 선보인다.

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LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 티셔츠는 백호에서 영감을 받은 라인으로, 어메이징크리의 상징적인 '5-STRIPE' 디자인을 백호의 발톱 자국으로 시각화해 컬렉션의 상징성을 높였다.

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액세서리 라인은 백호 심볼이 각인된 볼마커를 결합한 '마그네틱 마커 벨트'와 디지털 카모 패턴을 적용한 '레인저 백' 등이 포함됐다.

대회 기간 동안 현장에서는 디지털 카모 패턴 레인저 백을 구매하고 회원 가입을 완료한 고객을 대상으로 KGC 심볼 6종 벨크로 패치를 증정하는 이벤트가 진행된다.

LIV 플레이어 아코디오 티셔츠

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어메이징크리 관계자는 "이번 컬렉션은 KGC의 상징인 백호를 브랜드 DNA로 재해석한 의미 있는 협업"이라며, "LIV Golf Korea 2026 현장을 찾은 국내외 골프 팬들이 KGC의 팀 아이덴티티와 골프 라이프스타일을 함께 경험할 수 있기를 기대한다"고 전했다.

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KGC 익스클루시브 컬렉션은 리브골프 대회장 내 현장 팝업스토어와 어메이징크리 일부 오프라인 매장에서 한정 수량으로 판매된다.