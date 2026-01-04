LG전자, 홈로봇 'LG 클로이드' 공개..."제로 레이버 홈 비전 향한 노력 지속"

기사입력 2026-01-04 15:20


LG전자, 홈로봇 'LG 클로이드' 공개..."제로 레이버 홈 비전 향한…

LG전자가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막하는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 홈로봇 'LG 클로이드(LG CLOiD)'를 공개한다.

LG전자에 따르면 LG 클로이드는 CES에서 AI 홈로봇의 역할과 가능성을 제시한다. 스케줄과 주변 환경을 고려해 작업의 우선 순위를 정하고, 여러 가전을 제어하며 가사일도 직접 수행하는 비서 역할도 수행한다.

클로이드 공개는 LG전자 가전 사업의 궁극적 목표인 '가사 해방을 통한 삶의 가치 제고(Zero Labor Home, Makes Quality Time)' 달성을 위한 노력의 일환이다. LG전자는 고객의 집안일 부담을 줄여주는 제품과 서비스를 제공하는 데 매진해왔다. AI 편의기능 탑재한 가전제품, 새로운 AI 기능을 지속 제공하는 UP가전, 가전 관리 부담을 줄여주는 구독 서비스 등이다. 관람객은 LG 클로이드로 한층 가까워진 '제로 레이버 홈'의 구체적인 모습을 경험할 수 있다.

클로이드는 출근 준비로 바쁜 거주자를 대신해 전날 짜놓은 식사 계획에 따라 냉장고에서 우유를 꺼내고 오븐에 크루아상을 넣으며 아침 식사를 준비한다. 차 키와 프리젠테이션용 리모컨 등 일정에 맞춰 준비물도 챙겨 전달한다. 거주자가 출근한 후에는 세탁물 바구니에서 세탁물을 꺼내 세탁기에 넣고, 세탁이 완료된 수건은 개켜 정리한다. 청소로봇이 작동하면 청소 동선에 있는 장애물도 치워 빈틈없이 청소하도록 돕는다.

이밖에 홈트레이닝할 때 아령을 드는 횟수를 카운트해주는 등 거주자와 소통하며 일상을 케어하는 모습을 보여준다.


LG전자, 홈로봇 'LG 클로이드' 공개..."제로 레이버 홈 비전 향한…
클로이드는 머리와 두 팔이 달린 몸체, 휠 기반 자율주행 기술이 적용된 하체로 구성된다. 허리를 세우는 각도를 조절해 105cm부터 143cm까지 키 높이를 스스로 바꾸며, 약 87cm 길이의 팔로 바닥이나 높은 곳에 있는 물체도 잡을 수 있다.

두 팔은 어깨 3가지(앞뒤/좌우/회전), 팔꿈치 1가지(굽혔다 펴기), 손목 3가지(앞뒤/좌우/회전) 등 총 7가지 구동 자유도(DoF, Degree of Freedom)로 움직인다. 이는 사람 팔의 움직임과 동일한 수준이다. 5개 손가락도 개별적으로 움직이는 관절을 갖추고 있어 섬세한 동작이 가능하다. 이로써 인체에 최적화돼 있는 거주환경에서 원활히 활동할 수 있다.

하체에는 청소로봇·Q9·서빙로봇·배송로봇 등을 통해 발전시켜 온 휠 기반 자율주행 시스템을 적용했다. 무게중심이 아래쪽에 있어 어린아이나 반려동물이 갑작스럽게 매달려도 균형을 쉽게 잃지 않고, 위아래로 흔들림이 적어 정교하고 자유로운 상체 움직임을 뒷받침한다. 이족 보행보다 가격 접근성이 높아 상용화에도 유리하다.


머리는 이동형 AI홈 허브로 개발된 'LG Q9'의 역할을 수행한다. 로봇 두뇌인 칩셋, 디스플레이와 스피커, 카메라와 각종 센서, 음성 기반의 생성형 AI 등이 탑재됐다. 이로써 인간과 언어·표정으로 소통하고, 거주자의 라이프스타일과 주변 환경을 학습하며, 이를 기반으로 집 안 가전을 제어한다.


LG전자, 홈로봇 'LG 클로이드' 공개..."제로 레이버 홈 비전 향한…
LG전자는 칩셋에 자체 개발한 VLM(Vision Language Model, 시각언어모델) 및 VLA(Vision Language Action, 시각언어행동) 기술을 적용했다. 피지컬 AI 모델을 기반으로 가사 작업 데이터를 수만 시간 이상 학습시켜 홈로봇에 최적화한 기술이다. 로봇이 상황에 맞게 효과적으로 움직이기 위해서는 VLM과 VLA 기술이 모두 필요하다. VLM은 시각 정보를 언어로 해석하고, 언어 명령을 시각 정보와 연관지어 통합적으로 이해하는 역할을 한다. VLA는 이렇게 통합된 시각·언어 정보를 바탕으로 로봇이 구체적인 행동을 계획하고 실행하도록 한다. VLM·VLA 기술에 LG전자의 AI홈 플랫폼 '씽큐'와 허브 '씽큐 온', 다양한 가전제품이 결합하면 홈로봇이 제공하는 서비스의 범위는 보다 폭넓어진다.

LG전자는 홈로봇을 비롯한 로봇 분야를 '명확한 미래'로 보고 기술 고도화에 속도를 내고 있다. 이번 조직개편에서 HS사업본부 산하에 HS로보틱스연구소를 신설했다. 전사에 흩어져 있던 홈로봇 관련 역량을 결집해 차별화된 미래 기술 확보하고 제품 경쟁력 강화하는 차원이다. 전시에서는 폭발적으로 늘어나는 로봇 사업을 겨냥해 로봇용 액추에이터 브랜드 'LG 액추에이터 악시움(LG Actuator AXIUM)'도 처음 공개한다. 관절(축)을 의미하는 악시스(Axis)에 Maximum과 Premium을 합쳐 고성능 액추에이터라는 뜻을 담았다.

액추에이터는 회전력을 만드는 모터, 전기 신호를 제어하는 드라이버, 속도를 조절하는 감속기 등을 합친 모듈로 로봇의 관절 역할을 한다. 로봇 제조원가에서 가장 큰 비중을 차지하는 핵심 부품으로, 피지컬 AI 시대에 유망한 후방 산업 분야로 꼽힌다.


LG전자, 홈로봇 'LG 클로이드' 공개..."제로 레이버 홈 비전 향한…
LG전자는 가전 사업을 운영하며 글로벌 최고 수준의 부품 기술력을 축적해왔다. 냉장고?건조기에 탑재하는 AI DD모터, 15만rpm(분당 회전수)에 이르는 초고속 청소기용 모터, 드라이버와 결합해 크기를 줄이고 효율을 높인 일체형 모터 등 연간 4천만 개 넘는 고성능 모터를 자체 생산하고 있다.

LG전자는 집안일을 하는 데 가장 실용적인 기능과 형태를 갖춘 홈로봇을 지속 개발하는 동시에, 청소로봇과 같은 '가전형 로봇(Appliance Robot)'과 사람이 가까이 가면 문이 자동으로 열리는 냉장고처럼 '로보타이즈드 가전(Robotized Appliance)' 등 축적된 로봇 기술을 가전에도 확대 적용할 계획이다. AI가전과 홈로봇에게 가사일을 맡기고, 사람은 쉬고 즐기며 가치 있는 일에만 시간을 쓰는 AI홈을 만드는 것이 목표다.

백승태 LG전자 HS사업본부장(부사장)은 "인간과 교감하며 깊이 이해해 최적화된 가사 노동을 제공하는 홈로봇 'LG 클로이드'를 비롯해 '제로 레이버 홈' 비전을 향한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오은영 호통에 폭발한 女 사연자...큰소리로 맞서 '역대급 살벌'

2.

'100억 CEO' 송은이, 직원들 줄퇴사에 멘붕 "나랑 여행 다녀오면 관둬" ('사당귀')

3.

임재범, '가수 은퇴' 선언..“무대 떠나려한다” (뉴스룸)

4.

액션 영화 산증인 배우 김영인, 별세..향년 82세

5.

'45세' 김민경, 프러포즈 받았다...캐나다 현지인과 알콩달콩 케미

연예 많이본뉴스
1.

오은영 호통에 폭발한 女 사연자...큰소리로 맞서 '역대급 살벌'

2.

'100억 CEO' 송은이, 직원들 줄퇴사에 멘붕 "나랑 여행 다녀오면 관둬" ('사당귀')

3.

임재범, '가수 은퇴' 선언..“무대 떠나려한다” (뉴스룸)

4.

액션 영화 산증인 배우 김영인, 별세..향년 82세

5.

'45세' 김민경, 프러포즈 받았다...캐나다 현지인과 알콩달콩 케미

스포츠 많이본뉴스
1.

최악의 중국 中, 희망 터졌다...황희찬과 같이 뛸 프리미어리거 탄생? "제2의 동팡저우 되면 안돼" 기도

2.

英 매체 단독! 일본 유망주 결국 토트넘 떠났다…'한국 혼혈' 옌스와 한솥밥→"1군서 1초도 못 뛰었어"

3.

충격적이다! 쓰러진 황희찬, 방출설→강등 99%→득점포→부상 아웃…'악재의 연속' 부활 직전이었는데

4.

잊혀져가는 '200안타' 전설...울산이 마지막 기회의 땅이 될 것인가

5.

'내가 제일 잘 나가' K팝 덕후 日 슬러거의 토론토行, '흥부자' 폰세 어깨 들썩이겠네

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.