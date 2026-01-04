LG유플러스, 통합앱 'U+one' 출시 후 이용자 25% 증가…체류 시간도 증가

기사입력 2026-01-04 15:34


LG유플러스, 통합앱 'U+one' 출시 후 이용자 25% 증가…체류 시…

LG유플러스가 고객에게 심플한 통신 경험을 제공하기 위해 선보인 통합 앱 'U+one' 출시 후 일간활성이용자(DAU)가 약 25% 증가하는 성과를 거뒀다고 4일 밝혔다. U+one은 기존 고객센터와 멤버십으로 나눠져 있던 서비스를 하나로 통합한 앱으로 지난 10월부터 서비스를 제공 중이다. 고객의 불편과 불만을 일으키는 복잡한 과정을 없애고 고객 중심의 쉽고 편한 경험을 제공하고 있다.

LG유플러스에 따르면 U+one 출시 이후 이용자 데이터를 분석한 결과 일간활성이용자수(DAU)는 기존 고객센터 앱 '당신의 유플러스' 이용자 대비 약 25% 증가했다. 일간활성이용자가 실제로 서비스를 이용하는 고객을 보여주는 지표라는 점을 고려할 때, 단순한 가입자 증가를 넘어 정기적으로 U+one을 통해 서비스를 이용하는 고객이 늘어났다는 분석이 가능하다. U+one 고객들의 앱 체류 시간은 기존 대비 약 21% 증가했다.

고객 앱 이용 현황을 살펴보면, 멤버십 혜택을 확인할 수 있는 '혜택' 영역이 가장 높은 이용률을 보였다. 요금 확인과 기본적인 문의가 가능한 'CS', 통신 상품을 가입하고 기기를 구매할 수 있는 '스토어', 필요한 내용을 검색할 수 있는 'AI 검색' 기능 순으로 뒤를 이었다.

향후 LG유플러스는 U+one이 제공하는 서비스 영역을 통신 외 일상, 커머스, 콘텐츠, 구독 등으로 확대해 단순한 통신 서비스 처리 앱을 넘어 통신 여정 전반을 지원하는 앱으로 진화시킬 계획이다

김원기 LG유플러스 디지털CX트라이브리드(담당)는 "U+one은 고객이 가장 많이 사용하는 기능을 중심으로 통신 이용 과정을 다시 정리한 앱"이라며 "고객의 이용 흐름을 반영해 더 쓰기 쉽고 편한 디지털 경험을 제공해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

