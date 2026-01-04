이마트24-토스페이, '올데이 텐텐' 멤버십 도입

기사입력 2026-01-04 15:46


이마트24가 '토스페이'와 함께 업계 최대 수준으로 할인과 적립 혜택을 동시에 누릴 수 있는 '올데이 텐텐(ALLDAY 1010)' 멤버십을 도입한다고 4일 밝혔다. 올데이 텐텐 멤버십은 별도의 멤버십 가입이나 비용 없이, 이마트24 매장에서 전 상품을 대상으로 토스페이 앱 내 QR코드를 통해 토스페이 머니 또는 계좌로 결제 시 10% 즉시 할인과 10% 적립 혜택을 동시에 제공한다.(주류, 담배, 서비스 상품 제외) 할인과 적립으로 총 20% 혜택을 상시 제공하는 구조로, 편의점 업계 중 토스페이 결제 기준 최대 혜택이다.

이마트24는 멤버십 도입을 기념해 1월 한 달간 '삼각김밥 100원 딜' 행사도 진행한다. 삼각김밥 전 상품을 대상으로 토스페이 머니 또는 계좌로 결제 시 100원을 제외한 차액을 다음 달 중 토스페이 포인트로 환급해 주는 방식이다. 고객은 토스 계정당 월 5000원 페이백 한도 내 참여 가능하며, 혜택 적용 시 삼각김밥을 100원에 구입할 수 있는 식이다. 이마트24는 멤버십 도입을 통해 토스페이 주 고객층인 1030세대의 매장 방문을 확대하고, 양사간 결제·유통 시너지를 한층 강화한다는 전략이다.

이마트24는 토스페이 결제 도입과 함께 토스머니 충전·인출 서비스도 운영 중이다. 해당 서비스는 용돈 등을 현금으로 받는 만 18세 이하 청소년 고객을 위한 것으로, 이마트24 매장에서 토스 앱으로 생성한 바코드를 제시하면 현금으로 토스머니를 간편하게 충전하거나 인출할 수 있다. 지난해 12월 말에는 이마트24 본점에 안면 인식 결제 방식인 '페이스페이'를 도입하는 등 고객의 결제 편의성을 높이기 위한 인프라 확장에도 속도를 내고 있다.

이마트24는 편의점 주 이용층이자 토스페이 사용 비중이 높은 젊은 고객을 핵심 타깃으로 이번 멤버십과 행사를 기획했다.

이마트24 관계자는 "토스페이와 협업을 통해 상시 할인과 적립 혜택을 동시에 누릴 수 있는 '올데이 텐텐' 멤버십을 선보이게 됐다"며 "고물가 속 고객들이 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 강화하고, 젊은 고객층의 매장 유입을 늘릴 수 있도록 제휴처를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

